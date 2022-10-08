Дані жертв встановлюють

Російські ЗМІ з посиланням на попередні дані Слідчого комітету Росії повідомляють, що серед жертв пасажири легковика, який їхав поряд з вантажівкою, що вибухнула.

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З води вже підняті тіла двох загиблих – чоловіка та жінки, їх особи встановлюють. Третій, ймовірно, водій фури, яка, нібито, і була підірвана на мосту,

– йдеться у повідомленні.

Також встановлено дані фури та її власника. Це житель Краснодарського краю, за місцем його проживання розпочато слідчі дії.

В Росії кажуть, що вивчають маршрут пересування автівки та документацію.

Тим часом кремлівська влада анексованого Криму намагається налагодити поромне сполучення після вибуху на Кримському мосту. Спочатку заявили, що поромну переправу вже запустили, але пізніше – що не запустили через погодні умови.

Як Росія пояснила вибухи на Керченському мосту

В Росії повідомили, що вранці в суботу на автомобільній частині Керченського мосту стався підрив вантажного автомобіля, внаслідок чого загорілися паливні цистерни залізничного складу.

Як наслідок також сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч. Одна автомобільна нитка – з Керчі на Тамань, попередньо, ціла.

Про стан залізничних колій офіційно не повідомлялося. Рух автомобілів і поїздів по мосту зупинено.

Зверніть увагу! За інформацією росЗМІ, пошкоджено близько 1,3 кілометра залізничного полотна на Керченському мосту.

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