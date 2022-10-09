Российские СМИ сообщают, что Путин проведет заседание Совбеза России в понедельник, 10 октября, пишет 24 канал. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.

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Путин проведет оперативное совещание

Песков заявил, что Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В то же время Песков не стал анонсировать, будет ли Путин обсуждать ситуацию с Крымским мостом на оперативном совещании.

Предыдущее срочное оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 9 сентября на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Взрыв на Крымском мосту: главное

Будущему Совбезу России предшествовал мощный взрыв, который рано утром 8 октября прогремел на Крымском мосту. В результате взрыва городов стал частично непригодным для проезда.

По данным журналистов "Украинской правды", за подрывом Крымского моста могут стоять украинские спецслужбы, в частности СБУ. Как известно, Крымский мост через Керченский пролив был незаконно построен Россией и открыт в 2018 году.

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Мост соединяет оккупированный Крым с Россией. Именно по этому мосту Россия перебрасывает свои резервы на Юг Украины для военной кампании против нашей страны.

Взрыв на Крымском мосту разрушает логистику врага. В ВСУ объяснили, что уничтожение моста через Керченский пролив помешает россиянами не только перебрасывать силы, но и забирать раненых с поля боя.

В разведке Миноборны Британии заявили, что любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, вероятнее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность России поддерживать свои войска на юге Украины.

В Офисе Президента Украины утверждают, что взрыв на Крымском мосту – это спецоперация российских силовиков, которые таким образом начинают свое противостояние.

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