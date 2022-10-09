Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, это может быть удар по Киеву или любому другому городу. В то же время для "военного ответа" у Путина нет ресурса.
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Путин готовит террористический ответ
"Все ресурсы для военного ответа Путин исчерпал. Он не способен что-то сделать с украинской армией или противопоставить продолжающемуся контрнаступлению", – отметил Яковенко.
Террористический ответ – убивать мирное население – Путин будет продолжать. Генерал Суровикин – это тот человек, который будет отдавать именно такие приказы по уничтожению мирного населения,
– подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Так, Суровикин уничтожал мирное население во время войны в Сирии. Российский генерал отдавал приказы сбрасывать авиабомбы просто "на головы людям". По мнению Яковенко, к таким действиям он может прибегнуть и в Украине.
Почему назначили только сейчас
По словам оппозиционного журналиста, Путин наконец нашел человека, который будет выполнять самые жестокие и бесчеловечные приказы. В какой-то степени это объясняет атаку "шакалов" Кадырова и Пригожина на Генштаб России, которую санкционировал российский президент.
Ни на Шойгу, ни на Герасимова надежды больше нет, но есть генерал-людоед, на которого Путин рассчитывает,
– подытожил журналист.
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Подрыв Крымского моста: основное
- Утром 8 октября около 6 утра прогремел взрыв на Крымском мосту, соединяющем временно оккупированный полуостров Крым с Россией. В результате этого разрушено как автомобильное, так и железнодорожное полотно.
- После "хлопка" на Крымском мосту Путин срочно собирает совещание Совбеза. Заседание запланировано на понедельник, 10 октября. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
- Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а полномочия по организации и координации мер защиты возложил на ФСБ.
- В американском институте изучения войны считают, что козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту назначат Минобороны России, чтобы снять вину с Путина.