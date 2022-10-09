Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, это может быть удар по Киеву или любому другому городу. В то же время для "военного ответа" у Путина нет ресурса.

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Путин готовит террористический ответ

"Все ресурсы для военного ответа Путин исчерпал. Он не способен что-то сделать с украинской армией или противопоставить продолжающемуся контрнаступлению", – отметил Яковенко.

Террористический ответ – убивать мирное население – Путин будет продолжать. Генерал Суровикин – это тот человек, который будет отдавать именно такие приказы по уничтожению мирного населения,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Так, Суровикин уничтожал мирное население во время войны в Сирии. Российский генерал отдавал приказы сбрасывать авиабомбы просто "на головы людям". По мнению Яковенко, к таким действиям он может прибегнуть и в Украине.

Почему назначили только сейчас

По словам оппозиционного журналиста, Путин наконец нашел человека, который будет выполнять самые жестокие и бесчеловечные приказы. В какой-то степени это объясняет атаку "шакалов" Кадырова и Пригожина на Генштаб России, которую санкционировал российский президент.

Ни на Шойгу, ни на Герасимова надежды больше нет, но есть генерал-людоед, на которого Путин рассчитывает,

– подытожил журналист.

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