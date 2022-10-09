Такое мнение 24 каналу высказала политолог и исследовательница Гарвардской школы Кеннеди Марианна Буджерин. По ее словам, это был бы политический шаг российского президента, однако он не сломал бы способность Украины сопротивляться захватчикам.

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Есть очень высокие риски для российского президента

Так, "разыгрывание ядерной карты" свалит на Владимира Путина все негативные последствия со стороны мирового сообщества. Кроме того, это может вызвать реакцию и тех государств, которые пытаются занимать нейтральную позицию, в частности страны глобального Юга, Китай, Индия и Египет.

Риски по использованию ядерного оружия для Путина достаточно высоки,

– подчеркнула политолог.

Буджерин объяснила, что для Путина есть высокие риски применения ядерного оружия: смотрите видео

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Буджерин отметила, Если Путин действительно решился бы на этот шаг, то следить необходимо именно за тактическим ядерным оружием, поскольку его он действительно мог бы использовать. Однако применение нестратегического ядерного вооружения требует времени, ведь его еще нужно доставить в воинские части, откуда будет наноситься удар.

Западная разведка очень внимательно отслеживает эти так называемые "объекты С" – центральные склады ядерного оружия. Их около 12 и один из них расположен довольно близко к украинской границе – возле Белгорода,

– отметила политолог.

Она подчеркнула, что информация разведки наших партнеров не может быть стопроцентной, и в этом существует определенный риск для нашего государства. Кроме того, Запад очень серьезно относится к ядерным угрозам Путина. Хотя заявления партнеров относительно последствий, которые ожидают российского президента, пока достаточно размыты.

Впрочем, это оставляет пространство для маневра со стороны Запада, чтобы "калибровать" свой ответ при применении страной-агрессором ядерного оружия.

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