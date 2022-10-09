Таку думку 24 каналу висловила політологиня та дослідниця Гарвардської школи Кеннеді Мар'яна Буджерин. За її словами, це був би політичний крок російського президента, проте він не зламав би спроможність України чинити опір загарбникам.

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Є дуже високі ризики для російського президента

Так, "розігрування ядерної карти" звалить на Владіміра Путіна всі негативні наслідки з боку світової спільноти. Крім того, це може викликати реакцію й тих держав, які наразі намагаються займати нейтральну позицію, зокрема країни глобального Півдня – Китай, Індія та Єгипет.

Ризики щодо використання ядерної зброї для Путіна досить високі,

– підкреслила політологиня.

Буджерин пояснила, що для Путіна є високі ризики застосування ядерної зброї: дивіться відео

Як швидко стане відомо, що Путін натиснув "ядерну кнопку"

Буджерин зазначила, якщо Путін дійсно наважився б на цей крок, то пильнувати необхідно саме склади з тактичною ядерною зброєю, оскільки її він дійсно міг би використати. Однак застосування нестратегічного ядерного озброєння потребує часу, адже його ще треба доставити до військових частин звідки наноситиметься удар.

Західна розвідка дуже пильно відстежує ці так звані "об'єкти С" – центральні склади ядерної зброї. Їх є близько 12 й один з них розташований досить близько до українського кордону – біля Бєлгорода,

– зазначила політологиня.

Вона наголосила, що інформація розвідки наших партнерів не може бути стовідсотковою і в цьому існує певний ризик для нашої держави. Крім того, Захід дуже серйозно ставиться до ядерних погроз Путіна. Хоч заяви партнерів щодо наслідків, які очікують на російського президента і є поки досить розмитими.

Утім, це залишає простір для маневру з боку Заходу, щоб "калібрувати" свою відповідь у разі застосування країною-агресоркою ядерної зброї.

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