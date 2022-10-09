Контрнаступ ЗСУ та операції, які цьому передували, чітко демонструють стратегію українського війська. Передовсім слід відрізати ворога від логістики, після цього – від забезпечення. І тоді його можна буде швидко й ефективно знищувати.

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Підрив Кримського мосту – черговий ляпас Путіну

Українські військові упродовж останніх місяців займалися ювелірною роботою. Вони взяли за ціль знищення того, від чого залежна Росія. І мовиться про транспортне сполучення. Зокрема, залізничне.

Наприклад, досконально відпрацьоване завдання в Ізюмі змусило ворога буквально посипатися поблизу Харкова.

Після цього став Лиман, який продемонстрував, що контроль окупантів над Луганщиною та Донеччиною тимчасовий.

Тепер же настала черга Кримського мосту. Цей об'єкт надзвичайно важливий для забезпечення постачання російського війська на Півдні. Інакше йому просто не вистояти там.

Путін повинен ухвалювати низку рішень. Причому, більшість із них швидкі та можуть бути болісними для самого диктатора. Ба більше, вони вкрай негативно вплинуть на його образ сильного та непереможного. Особливо у світі того, що Росія радше нагадує країну, яка вже на порозі поразки.

Перед Путіним постала дилема

Ба більше, на Путіна очікує непростий вибір. Йому або доведеться поступитися своїми амбіціями, щоб зберегти бодай щось. Або ж кинути все, що в нього є, щоб підвищити свої шанси на досягнення на фронті.

Себто, він або робить максимум для захисту Криму, нехтуючи ситуацією на Півдні України. Або ж на тлі вибухів на мосту, перекидає ще більше військових на фронт, щоб унеможливити деокупацію спочатку Херсонщини, а потім уже тимчасово окупованого півострова.

Нагадаємо, що у розвідці Великої Британії вже зауважили, що на Путіна очікують серйозні проблеми. Вибухи на Кримському мосту стануть причиною проблем з забезпеченням війська на Південному напрямку. А це означає, що ЗСУ матимуть більше можливостей ефективно вибивати ворога звідти.

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