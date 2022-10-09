Контрнаступление ВСУ и предшествующие этому операции четко демонстрируют стратегию украинской армии. Прежде всего, следует отрезать врага от логистики, после этого – от обеспечения. И тогда его можно будет быстро и эффективно уничтожать.

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Подрыв Крымского моста – очередная оплеуха Путину

Украинские военные за последние месяцы занимались ювелирной работой. Они приняли цель уничтожения того, от чего зависима Россия. И говорится о транспортном сообщении. В частности, железнодорожное.

К примеру, досконально отработанная задача в Изюме заставила врага буквально посыпаться вблизи Харькова.

После этого стал Лиман, который продемонстрировал, что контроль оккупантов над Луганщиной и Донбасом временный.

Теперь же настал черед Крымского моста. Этот объект очень важен для обеспечения снабжения русской армии на Юге. Иначе ему просто не выстоять там.

Путин должен принимать ряд решений. Причем большинство из них быстры и могут быть болезненными для самого диктатора. Более того, они крайне негативно повлияют на его образ сильного и непобедимого. Особенно в мире того, что Россия скорее напоминает страну, которая уже на пороге поражения.

Перед Путиным встала дилемма

Более того, Путина ожидает непростой выбор. Ему или придется уступить своим амбициям, чтобы сохранить хоть что-то. Или бросить все, что у него есть, чтобы повысить свои шансы на достижения на фронте.

То есть он или делает максимум для защиты Крыма, пренебрегая ситуацией на Юге Украины. Или же на фоне взрывов на мосту, перекидывает еще больше военных на фронт, чтобы исключить возможность деоккупации сначала Херсонщины, а потом уже временно оккупированного полуострова.

Напомним, что в разведке Великобритании уже заметили, что Путина ожидают серьезные проблемы. Взрывы на Крымском мосту станут причиной проблем с обеспечением войска на Южном направлении. А это значит, что у ВСУ будет больше возможностей эффективно выбивать врага оттуда.

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