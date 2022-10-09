Как рассказали исследователи из американского института изучения войны, Путину нужно срочно найти козла отпущения.

Важно Шойгу и Герасимова могли заменить, а неугодных военных заблокировать, – ISW

В России думают, что же произошло

На снимках со спутника Maxar видно, что взрыв обрушил одну полосу автомобильного моста и повредил соседний железнодорожный путь. По официальной версии следственного комитета России, на мосту якобы взорвался грузовик, в результате чего загорелось 7 цистерн с горючим на железной дороге.

Незначительная часть российских военных блогеров предположила, что украинские диверсанты использовали катер для подрыва моста с моря, хотя видимых доказательств такого вывода нет. Кремль воздержался от обвинений Украины в диверсии или нападении, повторив подобную сдержанность после затопления крейсера "Москва" и украинского удара по аэродрому Саки в Крыму.

Обратите внимание! Украина не взяла на себя ответственность за инцидент, но The New York Times сообщила, что неназванный высокопоставленный украинский чиновник заявил, что украинская разведка участвовала во взрыве.

В то же время, в Офисе Президента убеждают, что взрыв на Крымском мосту – это спецоперация российских силовиков, которые таким образом начинают свое противостояние.

Путин ищет виновных

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин поручил правительственной комиссии расследовать "чрезвычайное событие". Также Путин уже подписал указ об ужесточении протокола безопасности на мосту под наблюдением ФСБ.

Кремль, вероятно, продолжает выставлять Министерство обороны России козлом отпущения за взрыв на Керченском мосту и другие неудачи российской армии, чтобы снять вину с Путина,

– допустили в ISW.

Интересно, что российское Минобороны официального заявления по поводу инцидента не делало. Возможно, Кремль приказал российскому Минобороны хранить молчание на этот счет.

Что известно о взрыве на Керченском мосту

Утром 8 октября на железнодорожной ветке крымского моста возник мощный пожар. В СМИ появилась информация, что взрыв дело СБУ, хотя в спецслужбе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Знаковое событие привело к бурной реакции в сети, так в украинском сегменте появилось множество мемов по этому поводу, а в российском наоборот – началась истерика.

Тем временем в России сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

Взрывы на Крымском мосту могут усугубить логистику оккупационных сил на Юге. Проблемы у россиян будут накапливаться с каждым днем, если они не смогут восстановить сообщение.

Важно – Почему россияне не смогут быстро восстановить Крымский мост: смотрите видео