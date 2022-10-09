Украинцы вчера радовались взрывам на Крымском мосту, а вот в Кремле было не до радости. Более того, существуют предположения, что из-за ситуации на полуострове полетели головы.

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Шойгу и Герасимова могли убрать

Аналитики из Института по изучению войны поделились информацией от российских военных блоггеров, приверженных группе Вагнера. Они подчеркнули, что в военном руководстве России могли произойти существенные изменения за прошедшие сутки:

Министра обороны Сергея Шойгу мог заменить Тульский губернатор Алексей Дюмин;

начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова – заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников.

Как отмечают составители отчета, соответствующую информацию они не могут проверить. В то же время, предположения такие тоже не появляются с неба. Также аналитики обратили внимание на ситуацию в самой Москве. Они акцентировали внимание на блокировании некоторых военных на фоне, которых в Кремле считают неугодными.

Охота на военных продолжается

В ГУР МО накануне рассказали, что в Москве наблюдаются странные движения. Там начался комплекс "мер", направленных против военных. Более того, в столицу вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Речь идет об "элите" росгвардии.

На тот момент движение по центру Москвы перекрыли. Сами же силовики отправились в центр совместно с подразделениями милиции. Соответствующие сведения предоставили в разведке Украины.

Также поступила информация о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках российских военных. Кроме того, по периметру Москвы все военные подразделения перешли в состояние повышенной боевой готовности. Что явилось причиной всего этого, не сообщают.

Советник ОП Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным заявил, что Шойгу хотели убрать с должности 8 октября. Но он оказался проворнее. Минобороны успел назначить Сергея Суровикина командующим так называемой "специальной военной операции", умыв руки.

Арестович подчеркнул, что в России Генштаб подпадает под полное подчинение Министерства обороны. Кроме того, он отметил, что дивизию Дзержинского действительно частично вводили в столицу страны-агрессора. А сами воинские части действительно приводили к боевой готовности. Правда, существует две версии арестов. Согласно одной, они таки были, а по другой – нет. Как было на самом деле, узнаем потом.

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