Володимир Зеленський не дав однозначної відповіді щодо того, чи Путін дійсно може застосувати ядерну зброю. Як він підкреслив – все впирається в питання адекватності.

До теми Ситуація з ядерною зброєю для Путіна безвихідна, а тому дуже небезпечна, – Орєшкін

Ймовірність використання ядерної зброї

При чому адекватності не лише самого Путіна, а й людей, які керують державою.

Ми бачимо, що російська влада любить життя, і тому ризики використання ядерної зброї, я вважаю на сьогодні, не такі однозначні, як деякі експерти говорять. Тому що вони розуміють, що після застосування повернення назад вже немає,

– пояснив Володимир Зеленський.

Однак в той же час він підкреслює – весь світ побачив звірства росіян та їх наслідки. Зокрема він звернув увагу на окупацію атомної станції, яка може призвести до катастрофи. Відтак виключати ризики застосування ядерної зброї не можна.

Чи здатен Кремль натиснути на "червону кнопку"

Президент України не дав чіткої відповіді, чи Путін здатний на використання ядерної зброї. Як він пояснив, зробив це через можливі ризики. Адже оскільки зараз мова про вже не дуже адекватних людей, то на таку заяву може бути ризикована відповідь російської сторони.

Так, Володимир Зеленський пояснив, що:

на заперечення спроможності застосувати ядерну зброю неадекватна людина може забажати доказати протилежне;

ствердження такої можливості ж може викликати панічні наслідки в багатьох державах.

Я не ризикував би офіційно сьогодні робити такі висновки,

– підсумував президент.

Ядерні погрози Путіна: що відомо

21 вересня у Кремлі оголосили часткову мобілізацію, а разом з тим вчергове пригрозили застосуванням ядерної зброї. Як тоді заявив Путін, Росія використовуватиме "всі наявні засоби" для захисту своєї території.

США не забарилися з відповіддю та попередили, що застосування ядерної зброї проти України матиме катастрофічні наслідки для країни-агресорки. Західні партнери України заявили, що дадуть рішучу відповідь Кремлю.

Володимир Зеленський 6 жовтня закликав НАТО зробити все можливе, щоб запобігти застосуванню Росією ядерної зброї. За словами президента, НАТО має передбачити превентивні удари на такі дії країни-агресорки. Ця заява викликала істерику у Кремлі.

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