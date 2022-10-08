Владимир Зеленский не дал однозначного ответа относительно того, действительно ли Путин может применить ядерное оружие. Как он подчеркнул – все упирается в вопрос адекватности.

Тема Ситуация с ядерным оружием для Путина безысходна, а потому очень опасна, – Орешкин

Вероятность использования ядерного оружия

Причем адекватности не только самого Путина, но и людей, управляющих государством.

Мы видим, что российские власти любят жизнь, и поэтому риски использования ядерного оружия, я считаю сегодня, не так однозначны, как некоторые эксперты говорят. Потому что они понимают, что после применения возврата назад уже нет,

– объяснил Владимир Зеленский.

Однако в то же время он подчеркивает – весь мир увидел зверства россиян и их последствия. В частности, он обратил внимание на оккупацию атомной станции, которая может привести к катастрофе. Следовательно, исключать риски применения ядерного оружия нельзя.

Способен ли Кремль нажать на "красную кнопку"

Президент Украины не дал четкого ответа , способен ли Путин на использование ядерного оружия. Как он объяснил, сделал это из-за возможных рисков. Ведь поскольку сейчас речь идет об уже не очень адекватных людях, то на такое заявление может быть рискован ответ российской стороны.

Так, Владимир Зеленский объяснил, что:

на отрицание способности применить ядерное оружие неадекватный человек может пожелать доказать обратное;

утверждение такой возможности может вызвать панические последствия во многих государствах.

Я не рисковал бы официально сегодня делать такие выводы,

– подытожил президент.

Ядерные угрозы Путина: что известно

21 сентября в Кремле объявили частичную мобилизацию, а вместе с тем в очередной раз пригрозили применением ядерного оружия. Как тогда заявил Путин, Россия будет использовать "все имеющиеся средства" для защиты своей территории.

США не замедлили ответить и предупредили, что применение ядерного оружия против Украины будет иметь катастрофические последствия для страны-агрессора. Западные партнеры Украины заявили, что ответят Кремлю.

Владимир Зеленский 6 октября призвал НАТО сделать все возможное, чтобы предотвратить применение Россией ядерного оружия. По словам президента, НАТО должно предусмотреть превентивные удары на такие действия страны-агрессора. Это заявление вызвало истерику в Кремле.

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