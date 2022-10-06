Володимир Зеленський вважає, що НАТО має передбачити превентивні удари на такі дії Росії. Та в Кремлі заяву Зеленського перевернули з ніг на голову, пише 24 канал.

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У Кремлі вважають, що Захід несе відповідальність за дії Зеленського

Дмітрій Пєсков, прихвостень Владіміра Путіна, цинічно сказав, що заяви Зеленського – це "заклик до початку світової війни із непередбачуваними жахливими наслідками".

При цьому в Кремлі вважають, що США, Великобританія та країни ЄС "мають звернути особливу увагу" на заяви Зеленського. Пєсков вигадав, що країни Заходу, "де-факто керують діяльністю Києва".

Тому саме вони (країни Заходу – 24 канал) несуть відповідальність і повинні нести відповідальність за дії та заяви цієї людини (Зеленського – 24 канал) та цього режиму,

– сказав Пєсков.

Ще більше істерить представниця російського МЗС Марія Захарова. Вона звинуватила Захід у розпалюванні ядерної війни, хоча це саме Путін нещодавно пригрозив ядерним ударом.

Захарова цинічно написала, що руками Зеленського буцімто "можуть знищити планету".

Як Кремль перекручує заяву Зеленського

У Кремлі традиційно перекрутили слова Володимира Зеленського. Схожий підхід у Москві використали, коли Зеленський перед повномасштабним вторгненням на Мюнхенській безпековій конференції коментував Будапештський меморандум, відповідно до якого наша держава відмовилася від ядерної зброї.

Зокрема, у лютому 2022 року президент України пригрозив відмовою від Будапештського меморандуму. Тоді у Кремлі почали звинувачувати Київ у прагненні відновити ядерний потенціал, що ганебна брехня.

Тепер же Зеленський наголосив, що НАТО повинне унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Зокрема, президент України сказав, що НАТО має "переглянути застосування свого тиску, порядок застосування". Йдеться не про фізичний удар ядерною зброєю, як вигадали у Москві, а, наприклад, санкції.

Під час свого висловлювання Зеленський нагадав, що до 24 лютого Київ вимагав від Заходу превентивних дій. У цьому контексті, як і зараз, йшлося саме про санкції.

На істерику Кремля через заявку президента України вже відповіли у Зеленського. Зокрема, речник Зеленського Сергій Никифоров сказав, що Зеленський говорив про період до 24 лютого та винятково про санкції.

Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції,

– зазначив Никифоров.

Також він наголосив, що шантажувати світ вибухами на Запорізькій АЕС та натяками на використання ядерної зброї собі дозволяє тільки держава-терорист Росія.

"Від України таких закликів ви ніколи не почуєте", – підкреслив речник Зеленського.

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