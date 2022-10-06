Таку думку озвучив президент Володимир Зеленський у виступі за допомогою відеозв'язку перед учасниками саміту Європейської політичної спільноти, що відбувається у Празі.

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За словами Зеленського, Україна – це тільки перше поле бою, куди вийшла ця держава. І саме в Україні потрібно її перемогти. Для цього президент України пропонує реалізувати нашу формулу миру.

Що передбачає українська формула миру

Зеленський пояснив, що пункти нашої формули миру нейтралізують усе, що робить Росія, щоб воювати. Спершу необхідно:

покарати агресора,

посилити санкції проти неї,

зупинити будь-яку співпрацю з цією країною та її компаніями.

Також треба виключити її з усіх міжнародних організацій чи призупинити її членство, можливість спотворювати діяльність міжнародних інституцій, передусім ООН. Зараз Росія робить ООН зібранням 192, хто просто змушений терпіти, поки одна держава бреше й глумиться і, коли хоче цього, застосовує право вето, щоб заблокувати реальну можливість ООН повертати мир,

– підкреслив президент.

На переконання українського лідера, для покарання агресора потрібний спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України, а також міжнародний компенсаційний механізм, який змусить Росію відшкодувати завдані нею збитки.

Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту Європейської політичної спільноти: дивіться відео

Друге – це допомога Україні. Як підкреслив Зеленський, допомагаючи Україні, кожна з держав допомагає собі. Зараз в Україні точаться інтенсивні бої, які абсолютна більшість держав просто не змогла б вести.

І саме тому цю війну потрібно виграти зараз – виграти в Україні. Щоб російський флот не міг заблокувати ще й інші порти на Чорному, Середземному чи будь-якому іншому морі. Щоб російські танки не наступали на Варшаву чи знову на Прагу. Така загроза існує. Таку загрозу ми щодня зменшуємо, коли знищуємо окупантів в Україні,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив на необхідності відновлення безпеки й територіальної цілісності нашої держави. Саме цим зараз і займаються ЗСУ.

Яка зараз ситуація на фронті