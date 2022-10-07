Відповідь буде рівноцінною

Про це на ютубі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, наголосивши, що "Білий дім думає масштабно і в паритеті з Росією".

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Чотири сценарії відповіді США

Перший сценарій: якщо Росія застосує ядерну зброю, США завдадуть удару у відповідь – по Росії, зокрема по Москві, по центру прийняття рішень.

Другий: удар по російським військам на лінії фронту в Україні. Тобто, якщо буде завдано удару по військовим силам України, значить США завдадуть удару по силам Росії.

"Це буде просто. В Росії завжди скупчення військ – це основа бойових дій, вони постійно зосереджуються, перегруповуються", – зауважує Жданов.

Третій варіант: обмежений ядерний удар по Криму, по військових базах Росії, яких там, як наголошує Жданов, там багато.

І четвертий сценарій – це удар по Чорноморському флоту Росії. З одночасним ураженням всього флоту.

Повірте, кількості ракет у США для того, щоб одночасно вдарити по всьому Чорноморському флоту достатньо,

– наголошує Олег Жданов.

Ядерний шантаж Путіна: останні новини

Російський диктатор Владімір Путін вчергове пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Він заявив, що Росія використовуватиме "всі наявні засоби".

Сьогодні питання ймовірності застосування Росією ядерної зброї обговорює увесь світ. В Інституті вивчення війни попереджають: Росія справді може здійснити терористичну атаку по Україні.

У РНБО зауважили, що тактична ядерна зброя не може завдати ураження великій площі. Попри це, варто готуватись до будь-якого сценарію.

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