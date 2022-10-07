Ответ будет равноценным

Об этом на ютубе 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что "Белый дом думает масштабно и в паритете с Россией".

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Четыре сценария ответа США

Первый сценарий: если Россия применит ядерное оружие, США нанесут ответный удар – по России, в частности по Москве, по центру принятия решений.

Второй: удар по русским войскам на линии фронта в Украине. То есть, если будет нанесен удар по военным силам Украины, значит, США нанесут удар по силам России.

"Это будет просто. В России всегда скопление войск – это основа боевых действий, они постоянно сосредотачиваются, перегруппировываются", – отмечает Жданов.

Третий вариант: ограниченный ядерный удар по Крыму, по военным базам России, которых там, как отмечает Жданов, много.

И четвертый сценарий – это удар по Черноморскому флоту России. С одновременным поражением всего флота.

Поверьте, количества ракет в США для того, чтобы одновременно ударить по всему Черноморскому флоту достаточно,

– подчеркивает Олег Жданов.

Ядерный шантаж Путина: последние новости

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заявил, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства".

Сегодня вопрос вероятности применения Россией ядерного оружия обсуждает весь мир. В Институте изучения войны предупреждают: Россия действительно может совершить террористическую атаку по Украине.

В СНБО отметили, что тактическое ядерное оружие не может нанести поражение большой площади. Несмотря на это, следует готовиться к любому сценарию.

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