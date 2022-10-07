Такие выводы делаются на основе анализа информации, полученной из целого комплекса источников. Об этом 24 каналу сказал эксперт Defence Express Иван Киричевский.
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Спутники
Базы хранения ядерных боеголовок общеизвестны. По словам Киричевского, минобороны России имеет 12 баз хранения ядерного оружия:
- 7 – за Уралом;
- 4 – в приграничных с Украиной областях (в частности, в Белгородской);
- 1 – в Можайске, что под Москвой.
Когда летом наш хлопок очень обильно цвел в Белгороде, пропагандисты кричали: "Где наше ПВО? Прикройте нас ПВО! Они переживали не за мирное население или нефтезаводы Медведчука. Это действительно им не совсем нужно. Проблема в том, что одно из этих хранилищ ядерного оружия – объект 1150 в Белгородской области – находится в зоне поражения наших ракетных систем, – заметил он.
Средства агентурной разведки и перехвата
Эксперт напомнил о военном присутствии России в Белоруссии. Так, Кремль начал "обрабатывать" Беларусь еще с 90-х годов, когда взял в аренду станцию связи с подлодками.
"Антенна, через которую Кремль должен выдавать стратегическим подлодкам команды на применение баллистических ракет расположена в Беларуси. Похоже, у разведок НАТО есть аппаратная возможность перехватывать сообщения, идущие на этот объект или фиксировать активность на этом объекте", – отметил. Киричевский.
Самолеты радиоактивной разведки
Кроме того, применяются и самолеты разведки мониторинга радиоактивной обстановки. Ядерная боеголовка, объясняет эксперт, "фонит", выдает определенную радиацию.
"Провезти ядерный боеприпас из одного места в другое, не оставив радиоактивный след, невозможно", – подчеркнул Киричевский.
Постоянно ядерные боеголовки, добавляет он, прикреплены только на межконтинентальных баллистических ракетах типа "Тополь" или "Ярс". Также у россиян есть 40 ракет "Сатана", которые при Советском Союзе изготовляли на Южмаше. На тактических ядерных ракетах они не установлены.
"Для "Искандеров" и ракет воздушного базирования боеголовки лежат на базах. Алгоритм применения предполагает, что их нужно вывезти целой кавалькадой машин на аэродром или ракетную базу и дальше готовиться там", – подчеркнул Киричевский.
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Приказ могут не выполнить
Эксперт Defence Express отмечает: процесс применения ядерного оружия не выглядит так, что Путин нажимает на ядерную кнопку – все вылетает – начинается ядерный апокалипсис. Между приказом кремлевского диктатора и фактическим применением ядерного оружия должно быть 7 этапов принятия решения и сигналов. Киричевский отмечает, что сигнал может потеряться на каждом из них.
Россия настолько примитивна страна, что любая команда власти теряется на втором или третьем уровне,
– сказал он.
Следовательно, сигнал может потеряться на втором или третьем уровне, а для применения ядерного оружия требуются все 7 сигналов.
"Подготовка к запуску тактической ракеты с ядерной боеголовкой потребует значительно больших приготовлений, чем запуск межконтинентальной баллистической ракеты", – убежден Киричевский.
В случае "Ярс" или "Тополь", объясняет эксперт, команда поступила, ракета должна выйти в район сосредоточения, это примерно марш 100 километров, и там на месте экипаж нажимает кнопку в своей машине. А в случае тактической ракеты нужно:
- вывезти боеголовку из базы хранения;
- доставить на ракетную базу;
- "прикрутить" ее;
- вывезти ракету с боеголовкой в район отстрела, ведь у "Искандера" дальность применения до 500 километров.
Это более сложный процесс, чем применение стратегически ядерного оружия,
– подытожил Иван Киричевский.
Ядерный шантаж Путина: последние новости
- Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил миру применением ядерного оружия. Он заявил, что Россия будет использовать "все имеющиеся средства".
- В США заверили, что ответ на атаку со стороны Кремля будет решительным. Так, в случае применения ядерного оружия против Украины, последствия для России будут катастрофическими.
- Сегодня вопрос вероятности применения Россией ядерного оружия обсуждает весь мир. По мнению политолога Андрея Вигиринского, государство-агрессор действительно может решиться на это. Однако о капитуляции Украины или прекращении поддержки со стороны международных партнеров речь не может идти.
- В Институте изучения войны предупреждают: Россия действительно может совершить террористическую атаку по Украине. Однако государство-агрессор от этого ничего не выиграет.
- В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что тактическое ядерное оружие не может нанести поражение большой площади. Несмотря на это, стоит готовиться к любому сценарию, ведь рядом с нами живет безумный сосед.
- Разведка НАТО заявила о возможном испытании Россией суперторпеды "Посейдон". Ранее говорилось, что она оснащена ядерным зарядом и может стирать с лица земли огромные территории. Но военный эксперт Александр Мусиенко уверяет: не факт, что это оружие вообще существует. Никаких подтверждений, что у России суперторпеда на вооружении пока нет.
- Генерал-майор запаса, первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос считает, что стоит готовиться к худшему варианту, ведь точных прогнозов относительно намерений и возможностей кремлевского диктатора не может давать никто. Тот факт, что у России есть тактическое ядерное оружие и россияне могут его применить, должен осознавать каждый украинец.