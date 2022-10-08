Чи існує "ядерний поїзд" ти торпеда "Посейдон"

Однак, ймовірність застосування ядерної зброїПутіним все ж не така велика, як паніка та хвилювання довкола цієї теми. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олег Жданов.

До теми Що приховує Путін за шантажем з "ядерним потягом" й "атомними торпедами "Посейдон"

Він зауважив, що навіть "лякалки" Путіна, які він використовує останнім часом змушують ставитися до них скептично. Річ у тім, що навіть існування торпеди "Посейдон", у тому вигляді, яким там погрожує Росія, – це дуже велике питання.

Жданов припускає, що вона може існувати хіба що в лабораторному використанні – як дослідний зразок, адже росіяни постійно підміняють поняття, говорячи про неї.

"Спочатку "Посейдон" був підводним човном типу "Малютка", який призначався для диверсійних дій, а також міг стати торпедою. Потім з'ясувалося, що це взагалі торпеда. Тому я думаю, що це більше схоже на міф", – пояснив військовий експерт.

Подібні неточності є й у темі "ядерного потяга", який начебто прямував до українських кордонів. За словами Жданова, може бути 2 типи потягів у цьому контексті. Перший – командний пункт управління ядерними силами на базі залізниці, який використовується для пересування керівного складу країни. Другий – це залізничний балістичний ракетний комплекс, але в нього мінімальна дальність пуску 5 або 6 тисяч кілометрів, тобто для того, щоб загрожувати Україні треба робити пуск десь із-за Уралу.

А щодо звичайного перевезення ядерного боєзаряду досі жодна з західних розвідок не повідомляла, що Росія вивезла хоч якийсь ядерний боєприпас з місць зберігання,

– констатував експерт.

Чому непокоїться Байден

Разом із тим американський президент все ж публічно висловлює своє занепокоєння шантажем Путіна, а це змушує увесь світ хвилюватися ще більше. На переконання Жданова, Байдену потрібно робити такі політичні заяви, щоб було легше комунікувати з країнами-партнерами у контексті ядерного протистояння Росії.

Загроза є, вона існує, її не можна скидати з терезів та ігнорувати. Ймовірність застосування зброї може бути на сьогодні мінімальна – це так. Але загроза існує – від цього відмовлятися не можна,

– наголосив Жданов.

Він додав, що промова Байдена доводить, що США не мають зворотньої дороги. Вони не можуть сісти за стіл перемовин з Путіним, бо тоді російський диктатор диктуватиме свої умови. Тому потрібно шукати чим і коли зупиняти Путіна, аби не допустити застосування зброї масового ураження.

Олег Жданов про ймовірність застосування ядерної зброї: дивіться відео

Зеленський оцінив ризики ядерного удару

Президент Зеленський також вважає, що ризики використання Путіним ядерної зброї неоднозначні, а тому виключати їх не можна. За його словами, усе впирається в адекватність російського диктатора та інших людей з керівної верхівки Росії.

На думку президента, російська влада любить життя, а після ядерного удару повернутися назад вже не можна буде. Разом з тим увесь світ бачить звірства росіян та їхні наслідки.