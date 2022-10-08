Существует ли "ядерный поезд" ты торпеда "Посейдон"

Однако вероятность применения ядерного оружия Путиным все же не так велика, как паника и волнение вокруг этой темы. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Он отметил, что даже "пугалки" Путина, которые он использует в последнее время, заставляют относиться к ним скептически. Дело в том, что даже существование торпеды "Посейдон", в том виде, которым там угрожает Россия, это очень большой вопрос.

Жданов предполагает, что она может существовать как бы в лабораторном использовании – как опытный образец, ведь россияне постоянно подменяют понятие, говоря о нем.

"Сначала "Посейдон" был подлодкой типа "Малютка", которая предназначалась для диверсионных действий, а также могла стать торпедой. Потом выяснилось, что это вообще торпеда. Поэтому я думаю, что это больше похоже на миф", – пояснил военный эксперт.

Подобные неточности есть и в теме "ядерного поезда", который якобы направлялся к украинским границам. По словам Жданова, может быть 2 типа поездов в этом контексте. Первый – командный пункт управления ядерными силами на базе железной дороги, который используется для передвижения руководящего состава страны. Второй – это железнодорожный баллистический ракетный комплекс, но у него минимальная дальность пуска 5 или 6 тысяч километров, то есть для того, чтобы угрожать Украине нужно производить пуск где-то из-за Урала.

А насчет обычной перевозки ядерного боезаряда до сих пор ни одна из западных разведок не сообщала, что Россия вывезла хоть какой-то ядерный боеприпас с мест хранения,

– констатировал эксперт.

Почему беспокоится Байден

Вместе с тем, американский президент все же публично выражает свою обеспокоенность шантажом Путина, а это заставляет весь мир волноваться еще больше. По мнению Жданова, Байдену нужно делать такие политические заявления, чтобы было легче общаться со странами-партнерами в контексте ядерного противостояния России.

Угроза есть, она существует, ее нельзя сбрасывать с весов и игнорировать. Вероятность применения оружия может быть на сегодняшний день минимальна – это так. Но угроза существует – от этого отказываться нельзя,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что речь Байдена доказывает, что у США нет обратной дороги. Они не могут сесть за стол переговоров с Путиным, потому что тогда российский диктатор будет диктовать свои условия. Поэтому нужно искать, чем и когда останавливать Путина, чтобы не допустить применения оружия массового поражения.

Олег Жданов о вероятности применения ядерного оружия: смотрите видео

Зеленский оценил риски ядерного удара

Президент Зеленский также считает, что риски использования Путиным ядерного оружия неоднозначны, поэтому исключать их нельзя. По его словам, все упирается в адекватность российского диктатора и других людей из руководящей верхушки России.

По мнению президента, российские власти любят жизнь, а после ядерного удара вернуться назад уже нельзя будет. Вместе с тем, весь мир видит зверства русских и их последствия.