Имеют ли основания "ядерные" страхи

И что это вроде бы "испугало разведку НАТО", вслед за которой "испугались страны Альянса".

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Затем – испугало сообщение о "ядерном поезде" , который якобы "в направлении фронта" отправил кремлевский диктатор. Путин вроде бы планирует "ядерные испытания" вблизи границ с Украиной. И это тоже вроде бы "испугало разведку НАТО", вслед за которой "испугались страны Альянса".

По сути, здесь уже ответил Центр противодействия дезинформации при СНБО – это все вбросы и элемент ядерного шантажа Путина, обладатель Кремля так пытается принудить Украину к переговорам. Но здесь тоже следует ответить и по форме.

Начнем с "Посейдона". Россияне утверждают, что их ядерная торпеда будет иметь длину корпуса 20 метров, ширину – 1,8 метра, водозизмещение – 100 тонн. По сути это должна быть мини-субмарина с ядерным реактором и атомной бомбой на борту, задача которой – дойти до побережья США и устроить "радиоактивное цунами". Неуязвимость такого "чудо-оружия" должна обеспечивать заявленная скорость хода до 200 узлов. Но вот нюанс – даже сами кремлевские пропагандоны признают, что их "Посейдон" до сих пор настолько "сырой", что изделие до сих пор не вышло на практические испытания.

Что касается "ядерного поезда" – здесь дела обстоят еще более просто. За "ядерный поезд" авторы сообщения выдали эшелон с тентованными грузовиками.

Но раз на то пошло, 12-е Главное управление Минобороны РФ для доставки "спец-БЧ" использует только грузовики с кунгами. Потому что спецтранспорт должен обеспечивать надлежащий микроклимат для ядерного боеприпаса.

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Оружие "судного дня" стало ахиллесовой пяткой России

Логика ядерного шантажа Кремля достаточно ясна – они так пытаются скрыть свою реальную слабость в классических составляющих ядерной триады. В чем именно могут проявляться слабые места ядерного арсенала РФ, мы можем прочитать, например, в одной из статей польского портала Defence24.

Аналитики издания оценивают атомный арсенал России примерно в 6 тысяч боезарядов. Из которых 1500 – боеголовки, которые действительно давно отслужили свой срок, поэтому их нужно утилизировать. Остальные 2500 ядерных боезарядов – это стратегическая составляющая, которая находится на постоянном боевом дежурстве и размещена на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) из состава РВСН (ракетных войск стратегического назначения) и ВМФ РФ (атомные подводные лодки – носители МБР).

В стратегическую составляющую ядерной триады входят также 76 самолетов стратегической авиации – 16 бомбардировщиков типа Ту-160 и 60 бомбардировщиков Ту-95МС. Но, как утверждают авторы Defence24, боезаряды к крылатым ракетам типа Х-102 и Х-55 не находятся на боевом дежурстве и заложены на базы хранения ядерного оружия из состава 12-го управления Минобороны РФ.

Остальные 2000 боезарядов – это тактическая составляющая для применения с ОТРК типов "Точка-У" или "Искандер", самолетов тактической авиации или бомбардировщиков стратегической авиации. Эта часть рашистского ядерного арсенала также находится на складах 12-го управления Минобороны РФ.

Из чего следует такой вывод – только 41% ядерного арсенала России теоретически готовы к применению "сразу по команде".

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Вопросы без ответов

Если же брать те 59% атомного арсенала РФ, которые сейчас хранятся на объектах 12-го управления Минобороны РФ, то возникает такой географический нюанс.

Из 12 баз хранения ядерного оружия пять расположены непосредственно либо возле Москвы, либо в приграничных с Украиной областях – Брянск (военная часть 42685, "Объект 365"), Воронеж – военная часть 14254, "Объект 387"), поселок Можайск Московской области (военная часть 52025, "Объект 365") и Белгород (военная часть 25624, "Объект 1150").

Остальные 7 – либо возле Урала, либо на Дальнем Востоке. Везти оттуда "спец-БЧ" для применения против Украины – накладно как минимум по логистике. А объекты в европейской части географии РФ сами могут оказаться под прицелом, например наших партнеров по НАТО.

Наконец, есть и такой политический момент в отношении ядерного арсенала РФ. Так называемое 12-е Главное управление Минобороны РФ – это автономная структура, имеющая полномочия самостоятельно планировать формат применения ядерного оружия, если соответствующий приказ отдаст Путин.

Но контрразведывательное обеспечение и охрану все равно обеспечивает ФСБ. И кто в случае кризиса окажется фактическим "контролером" ядерного арсенала РФ – вопрос остается открытым.

Другой важный пункт – средства доставки ядерного оружия. Остались ли у россиян ядерные авиабомбы для самолетов тактической авиации и атомные снаряды к орудиям калибра 152 миллиметра и 203 миллиметра, достоверных данных нет. Некоторые источники утверждают, что такие спецбоеприпасы были утилизированы в начале 2000-х годов.

ОТРК "Искандер" в теории может выступать носителем ядерного оружия. Но орки предпочитают использовать такие ракеты не для "последнего удара", а для "рутинного террора" гражданского населения. И это при том, что запас "Искандеров" у рашистов еще в конце августа опустился ниже отметки в 200 ракет.

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Крылатые ракеты-носители ядерного оружия Х-102 и Х-55, запускаемые с Ту-95МС и Ту-160, по своим летным характеристикам ничем не отличаются от своих неядерных версий Х-101 и Х-555. Поэтому ровно таким же образом уязвимы для нашей ПВО.

Что касается стратегического арсенала российских МБР, то здесь есть такие нюансы. Авторы справочника The Military Balance за 2021 год уточняют, что к концу прошлого года россияне имели 336 межконтинентальных баллистических ракет-носителей ядерного оружия.

Из них 66 МБР – это еще советское наследие, 20 ракет УР-100 и 46 ракет Р-36М, более известных как "Сатана". Другие 96 ракет – это "Тополь" и "Тополь-М", производство которых происходило в 1990-х и 2000-х годах, из которых 60 – в шахтном варианте и 36 – на мобильном шасси.

Остаток в 170 МБР – это комплекс "Ярс", из которых 152 – в мобильном варианте и другие 18 – в шахтном. Производство "Ярсов" проходило в 2000 – 2010-х годах.

Заявленный срок службы комплексов "Тополь" и "Ярс" колеблется на уровне 10 – 15 лет. В 2018 году Минобороны РФ заявляло о намерении заказать работы по продлению срока службы этих ракет, но пошло ли дело дальше слов – точно неизвестно.

Перспектива "обнаженной" Москвы

Следовательно, мы можем предполагать, что сейчас на самом деле львиная доля рашистского арсенала МБР действительно отслужила свой нормативный срок службы. И на этом фоне фразы в стиле "если Кремль нажмет "красную кнопку", то ядерная бомба скорее рванет у них" – выглядят не бравадой, а просто упрощенным пересказом реального положения дел.

Есть еще один нюанс, о котором, вероятно, предпочитают не вспоминать рашисты – вероятно, у них нечем защищать Москву от возможного ответного ядерного удара. Основу системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы составляют 68 шахтных пусковых установок для запуска противоракет типа 53Т6 с состава комплекса А-135 "Амур", который поставили на боевое дежурство еще в 1970-х годах.

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В открытых источниках были сообщения, что эти противоракеты 53Т6 еще в начале 2010-х годов окончательно исчерпали свой нормативный ресурс, чтобы сохранить их на боевом дежурстве, пришлось проводить соответствующие контрольные испытания в Казахстане.

Теоретически для обновления системы ПРО Москвы предназначен комплекс А-235 "Нудоль", испытания которого состоялись осенью 2021 года.

Но, похоже, организовать серийное производство такого комплекса ПРО россияне оказались неспособны.

Поэтому нашли для А-235 "Нудоль" другое "применение" – время от времени угрожать, что именно этой "чудо-ракетой" они посбивают спутники Илона Маска.

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