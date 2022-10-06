Однако большинство машин с пробегом могут нуждаться в "апгрейде" в виде замены запчастей или приобретения дополнительных аксессуаров. Поэтому сегодня рассмотрим, какие авто больше всего интересуют украинцев и достаточно ли для них комплектующих на рынке.

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Какие автомобили больше всего интересуют украинцев

Согласно августовским данным Укравтопрома, половина зарегистрированных в августе подержанных авто – это машины в возрасте от 11 до 20 лет. Это и неудивительно, ведь учитывая войну и ухудшение финансового положения, многие украинцы обращают внимание на бюджетные модели автомобилей.

Так, по статистике OLX Авто, в последние три месяца чаще всего покупатели отзывались на объявления по продаже машин 2000 – 2008 годов выпуска, а самыми популярными были в основном немецкие марки со средним бюджетом 5 – 6 тысяч долларов.

Информация от OLX Авто

Достаточно ли запчастей для самых популярных авто

Весной многие украинские автомобилисты испытали недостаток запчастей из-за дефицита комплектующих, связанного с задержками поставок и логистических трудностей, вызванных боевыми действиями. Сейчас ситуация стабилизировалась, а на вторичном рынке предложение даже превышает показатели прошлого года. По нашим наблюдениям, например, в сентябре этого года ассортимент комплектующих для самых популярных автомобилей расширился в шесть раз, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Давайте рассмотрим подробнее на примере отдельных категорий запчастей, к каким маркам легче всего найти необходимые детали на рынке.

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Так, больше всего комплектующих – для владельцев Volkswagen. Самый разный выбор среди деталей – для ходовой части и подвески – более 1900 предложений. Среди них больше всего амортизаторов (561 объявление) и пружин подвески (251 объявление).

Также большой ассортимент деталей к тормозной системе, особенно среди дисковых тормозных колодок. На втором месте по уровню предложения – запчасти к марке Mercedes-Benz. Среди деталей для ходовой в сентябре можно выбрать из более чем 560 предложений о продаже амортизаторов. Если необходимо заменить кондиционер, обогреватель или вентиляцию, то ассортимент в этой категории насчитывает 342 позиции, больше всего систем кондиционирования и отопления (129 объявлений).

Многие запчасти на рынке можно найти и к еще одной немецкой марке – BMW. Например, при необходимости замены деталей тормозной системы можно выбирать из 722 актуальных предложений, а наибольший ассортимент – среди тормозных суппортов (65 объявлений). В категории "кондиционеры, обогреватели или вентиляция" выбор насчитывает 262 позиции, еще более 1000 объявлений можно найти в категории запчастей для ходовой и подвески.

Обновление салона: сколько выделить на аксессуары для авто

Отдельного внимания заслуживают аксессуары в только что приобретенном автомобиле, а особенно те, от которых зависит ваша безопасность. Поэтому после покупки автомобиля обязательно позаботьтесь о наличии аптечки или огнетушителя. Эти товары обойдутся недорого, в сентябре их стоимость составила около 475 гривен. Также советую водителям всегда возить с собой канистру (средняя цена — 970 гривен), чтобы иметь в запасе горючее, и домкрат на случай внезапного прокола колеса в пути (ориентировочная стоимость – 2 250 гривен).

Укомплектовавшись необходимым, можно подумать и о дополнительных аксессуарах в автомобиле. Кто-то сразу обновляет салон: меняет коврики, чехлы на сиденья и так далее. Отдельные автовладельцы докупают багажники, чтобы было удобно ездить на дальние расстояния, а для кого важна музыка, поэтому непременно заменяют мультимедиа: автомагнитолы, колонки и прочее.

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Согласно статистике объявлений нашей платформы, в сентябре коврики в авто стоили в среднем 1360 гривен, чехлы – примерно 1285 гривен, а багажники – в среднем 4000 гривен. Для желающих установить новое мультимедиа ориентировочный бюджет будет таким: автомагнитола – в среднем 5900 гривен, новые колонки – примерно 2000 гривен, а DVD/TV и другое мультимедиа обойдется в среднем в 2175 гривен.

В целом, перечень популярных марок существенно не изменился, однако, учитывая экономическую ситуацию и потребность в быстрой замене автомобилей, уничтоженных в результате боевых действий, украинцы обращают большее внимание на бюджетные модели предыдущих лет выпуска. Что касается дополнительного "апгрейда" после покупки, то здесь пригодится всегда вторичный онлайн-рынок автозапчастей и аксессуаров, где можно сравнить все имеющиеся предложения и выбрать наиболее удачный по цене и описанию товар.

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