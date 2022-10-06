Однак більшість машин із пробігом можуть потребувати "апгрейду" у вигляді заміни запчастин чи придбання додаткових аксесуарів. Тому сьогодні розглянемо, які авто найбільше цікавлять українців та чи достатньо для них комплектуючих на ринку.

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Які автомобілі найбільше цікавлять українців

Згідно із серпневими даними Укравтопрому, половина зареєстрованих у серпні вживаних авто – це машини віком від 11 до 20 років. Це і недивно, адже з огляду на війну та погіршення фінансового становища чимало українців звертають увагу на бюджетні моделі автівок.

Так, за статистикою OLX Авто, впродовж останніх трьох місяців найчастіше покупці відгукувалися на оголошення з продажу машин 2000 – 2008 років випуску, а найпопулярнішими були здебільшого німецькі марки із середнім бюджетом 5 – 6 тисяч доларів.

Дані OLX Авто

Чи достатньо запчастин для найпопулярніших авто

Навесні чимало українських автомобілістів відчули нестачу запчастин через дефіцит комплектуючих, пов'язаний із затримками поставок і логістичні труднощі, спричинені бойовими діями. Зараз же ситуація стабілізувалася, а на вторинному ринку пропозиція навіть перевищує показники минулого року. За нашими спостереженнями, наприклад, у вересні цього року асортимент комплектуючих для найпопулярніших автомобілів розширився вшестеро, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Давайте розглянемо детальніше на прикладі окремих категорій запчастин, до яких марок найлегше знайти необхідні деталі на ринку.

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Так, найбільше комплектуючих – для власників Volkswagen. Найрізноманітніший вибір серед деталей – для ходової частини та підвіски – понад 1900 пропозицій. Серед них найбільше амортизаторів (561 оголошення) і пружин підвіски (251 оголошення).

Також чималий асортимент деталей до гальмівної системи, особливо серед дискових гальмівних колодок. На другому місці за рівнем пропозиції – запчастини до марки Mercedes-Benz. З-поміж деталей для ходової у вересні можна обрати з понад 560 пропозицій про продаж амортизаторів. Якщо необхідно замінити кондиціонер, обігрівач чи вентиляцію, то асортимент у цій категорії налічує 342 позиції, найбільше – серед систем кондиціонування та опалення (129 оголошень).

Чимало запчастин на ринку можна знайти і до ще однієї німецької марки – BMW. Наприклад, за потреби заміни деталей гальмівної системи можна обирати з-поміж 722 актуальних пропозицій, а найбільший асортимент – серед гальмівних супортів (65 оголошень). У категорії "кондиціонери, обігрівачі чи вентиляція" вибір налічує 262 позиції, ще понад 1000 оголошень можна знайти в категорії запчастин для ходової та підвіски.

Оновлення салону: скільки виділити на аксесуари для авто

Окремої уваги заслуговують аксесуари в щойно придбаний автомобіль, а особливо ті, від яких залежить ваша безпека. Тож після покупки автівки обов'язково подбайте про наявність аптечки чи вогнегасника. Ці товари обійдуться недорого, у вересні їх вартість склала приблизно 475 гривень. Також раджу водіям завжди возити з собою каністру (середня ціна — 970 гривень), щоб мати про запас пальне, і домкрат на випадок раптового проколу колеса в дорозі (орієнтовна вартість – 2 250 гривень).

Укомплектувавшись необхідним, можна подумати і про додаткові аксесуари в авто. Хтось одразу оновлює салон: міняє килимки, чохли на сидіння тощо. Окремі автовласники докуповують багажники, щоб було зручно їздити на далекі відстані, а для когось важлива музика, тож неодмінно замінюють мультимедіа: автомагнітоли, колонки тощо.

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Згідно зі статистикою оголошень нашої платформи, у вересні килимки в авто коштували в середньому 1 360 гривень, чохли – приблизно 1 285 гривень, а багажники – в середньому 4 000 гривень. Для охочих встановити нове мультимедіа орієнтовний бюджет буде таким: автомагнітола – в середньому 5 900 гривень, нові колонки – приблизно 2 000 гривень, а DVD/TV та інше мультимедіа обійдеться в середньому у 2 175 гривень.

Загалом перелік популярних марок суттєво не змінився, однак з огляду на економічну ситуацію та потребу в швидкій заміні автівок, знищених внаслідок бойових дій, українці звертають більшу увагу на бюджетні моделі попередніх років випуску. Що стосується додаткового "апгрейду" після покупки, то тут в нагоді завжди буде вторинний онлайн-ринок автозапчастин і аксесуарів, де можна порівняти всі наявні пропозиції та обрати найбільш вдалий за ціною та описом товар.

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