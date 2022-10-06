Квантовый исторический скачок

Качественная подготовка бойцов, командиров, слаженное действие подразделений. По моему мнению, понятие "слаженность" и его значение для страны более широкое и сейчас очень актуально.

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Наша страна именно в это время переживает важный тест на субъектность на политической карте мира. В который раз нация объединилась против агрессора и делает все возможное и невозможное для отстаивания своей независимости, своей идентичности и суверенной воли.

Сейчас государство не только борется с агрессором, но и проходит путь национального согласования. Это тот переломный момент, когда нация может совершить квантовый скачок в развитии, стать наиболее интегрированной и подготовленной в новом геополитическом мире. Украина обязана стать мультикультурным объединяющим центром нового мирового равновесия в условиях ХХІ века.

Необходимо уже сейчас задумываться, кем мы как страна станем после войны. Напрасно считать, что после нашей победы у государства не будет проблем с коррупцией, экономикой, безопасностью, социальной адаптацией к условиям мирного времени, реабилитацией и переквалификацией военнослужащих. Общество не имеет права упустить возможность развития, полученную ценой жизней лучших ее сыновей.

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Что будет дальше

Согласно исследованиям и методологиям подсчетов потерь KSE, после окончания полномасштабной войны на восстановление Украины потребуется от 600 до 800 миллиардов долларов.

Материальные вещи важны, но более важным и стратегическим все-таки является (по-прежнему) роль общества. Без сомнений, общество объединилось во время войны, но сможет ли оно быть сплоченным и развиваться в послевоенный период?

Будет ли бизнес общественно ориентированным, будет ли ответственным отношение граждан к ресурсам, природе и окружающей среде? Будут ли граждане наконец активно участвовать в политической жизни и принимать на себя ответственность? Будет ли у власти нулевая толерантность к коррупции? Будут ли сограждане раздельно сортировать мусор, будут ли бросать окурки мимо мусорки? Да еще много других открытых вопросов, которые и будут определять, будем ли мы вообще. И если да, то какие?

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И пока Вооруженные Силы нашей страны каждый день защищают суверенность нашей страны, общество должно заключить новый общественный договор. Стратегически важно восстановление Украины в контексте цивилизационного субъекта, создание новых моделей устойчивого развития страны (управленческого, экономического и безопасного), создание безвозвратных алгоритмов развития государства. Это следует сделать сейчас, до победы.

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