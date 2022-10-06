Квантовий історичний стрибок

Якісна підготовка бійців, командирів, злагоджена дія підрозділів. На мою думку, поняття "злагодження" та його значення для країни є ширшим та наразі дуже актуальним.

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Наша країна саме в ці часи переживає важливий тест на суб'єктність на політичній карті світу. Вкотре нація об'єдналась проти агресора та робить все можливе і неможливе для відстоювання своєї незалежності, своєї ідентичності та суверенної волі.

Зараз держава не тільки бореться з агресором, але й проходить шлях національного злагодження. Це той переломний момент, коли нація може зробити квантовий стрибок у розвитку, стати найбільш інтегрованою та підготовленою в новому геополітичному світі. Україна зобов'язана стати мультикультурним об'єднавчим центром нової світової рівноваги в умовах ХХІ століття.

Необхідно вже зараз замислюватись, ким ми як країна станемо після війни. Марно вважати, що після нашої перемоги держава не матиме проблем з корупцією, економікою, безпекою, соціальною адаптацією до умов мирного часу, реабілітацією та перекваліфікацією військовослужбовців. Суспільство не має права втратити можливість розвитку, здобуте життями кращих її синів.

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Що буде далі

Відповідно до досліджень та методологій підрахунків втрат KSE, після закінчення повномасштабної війни на відновлення України знадобиться від 600 до 800 мільярдів доларів.

Матеріальні речі є важливими, але більш важливим та стратегічним все-таки є (як і раніше) роль суспільства. Без сумнівів, суспільство об'єдналось під час війни, але чи зможе воно бути згуртованим та розвиватись у післявоєнний період?

Чи буде бізнес суспільно орієнтованим, чи буде відповідальне ставлення громадян до ресурсів, природи та навколишнього середовища? Чи будуть громадяни нарешті брати активну участь у політичному житті та брати на себе відповідальність? Чи буде у влади нульова толерантність до корупції? Чи будуть співгромадяни роздільно сортувати сміття, чи будуть кидати недопалки повз смітника? Та ще багато інших відкритих питань, які власне і визначатимуть, чи ми будемо взагалі. І якщо так, то які?

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І поки Збройні Сили нашої країни кожен день захищають суверенність нашої країни, суспільство має укласти новий суспільний договір. Стратегічно важливим є відновлення України в контексті цивілізаційного суб'єкту, створення нових моделей сталого розвитку країни (управлінського, економічного та безпекового), створення безповоротних алгоритмів розвитку держави. Це варто зробити зараз, до перемоги.

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