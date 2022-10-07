Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что сейчас есть значительный раскол между Путиным, Генштабом и Министерством обороны.
Обратите внимание Прослеживается раскол, – политолог сказал, что сейчас изменит ситуацию в России
Глубокий раскол между Путиным и армией
Так, гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу "должен застрелиться, как офицер". По всей вероятности, Путин одобряет подобные заявления своих прихвостней.
К тому же Песков сказал, что все нападки Кадырова и Пригожина на Генштаб, Герасимова и Шойгу – "люди, которые заслужили, имеют право так говорить". Это значит, что все санкционировал Путин,
– рассказал Яковенко.
Кроме того, на рядовых военных российскому президенту вообще безразлично. Он отправил их без обеспечения и российские оккупанты не знают, что им делать и "просят забрать их домой". Следовательно, после такого отношения вероятность исполнения приказов падает.
"Решение по применению ядерного оружия – это не кнопка, которую Путин нажимает. И даже тактическое ядерное оружие кто-то должен применять, ведь не сам Путин будет бегать и бросать ядерные бомбы. И вот вероятность, что такой приказ будет исполнен не очень велика", – отметил российский оппозиционный журналист.
Полный стрим с Игорем Яковенко: смотрите видео
Путин критикует Шойгу
5 октября президент подписал указ, откладывающий срок мобилизации для студентов дневной и заочной формы обучения. Впоследствии он прокомментировал это решение и вместе с тем раскритиковал Минобороны.
Министерство обороны не внесло своевременных изменений в законодательную базу в списки тех, кто не подлежит мобилизации, необходимо внести коррективы,
– сказал с подтекстом президент России.
Раскол во власти России: последние новости
- Глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергли критике военное командование России за потерю Лимана. После поражения у Лимана они обвинили российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации.
- Военно-политическое руководство и бизнес-элита уже готовят внутреннюю "партию мира", чтобы подготовить себе "подушку безопасности". Да, руководство Кремля сейчас пытается отмежевать себя от Путина, чтобы сохранить состояние и не разделить его фиаско.
- В The Washinghton Post сообщили, что человек из ближайшего окружения Путина раскритиковал неэффективность управления военной кампанией и указал на ошибки, допущенные ее руководством. Эта ситуация является ярчайшим свидетельством беспорядков в российском руководстве по вопросу войны.