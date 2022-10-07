Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что сейчас есть значительный раскол между Путиным, Генштабом и Министерством обороны.

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Глубокий раскол между Путиным и армией

Так, гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу "должен застрелиться, как офицер". По всей вероятности, Путин одобряет подобные заявления своих прихвостней.

К тому же Песков сказал, что все нападки Кадырова и Пригожина на Генштаб, Герасимова и Шойгу – "люди, которые заслужили, имеют право так говорить". Это значит, что все санкционировал Путин,

– рассказал Яковенко.

Кроме того, на рядовых военных российскому президенту вообще безразлично. Он отправил их без обеспечения и российские оккупанты не знают, что им делать и "просят забрать их домой". Следовательно, после такого отношения вероятность исполнения приказов падает.

"Решение по применению ядерного оружия – это не кнопка, которую Путин нажимает. И даже тактическое ядерное оружие кто-то должен применять, ведь не сам Путин будет бегать и бросать ядерные бомбы. И вот вероятность, что такой приказ будет исполнен не очень велика", – отметил российский оппозиционный журналист.

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Путин критикует Шойгу

5 октября президент подписал указ, откладывающий срок мобилизации для студентов дневной и заочной формы обучения. Впоследствии он прокомментировал это решение и вместе с тем раскритиковал Минобороны.

Министерство обороны не внесло своевременных изменений в законодательную базу в списки тех, кто не подлежит мобилизации, необходимо внести коррективы,

– сказал с подтекстом президент России.

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