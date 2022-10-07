Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що зараз є значний розкол між Путіним, Генштабом та Міністерством оборони.

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Глибокий розкол між Путіним та армією

Так, гауляйтер Херсонщини Кіріл Стремоусов заявив, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу "має застрелитися, як офіцер". Цілком ймовірно, що Путін схвалює подібні заяви своїх посіпак.

До того ж Пєсков сказав, що всі нападки Кадирова та Пригожина на Генштаб, Герасимова і Шойгу – "люди, які заслужили, мають право так говорити". Це означає, що все санкціонував Путін,

– розповів Яковенко.

Крім того, на рядових військових російському президенту взагалі байдуже. Він відправив їх без забезпечення й російські окупанти не знають, що їм робити й "просять забрати їх додому". Отже, після такого відношення ймовірність виконання наказів падає.

"Рішення щодо застосування ядерної зброї – це не кнопка, яку Путін натискає. І навіть тактичну ядерну зброю хтось має застосовувати, адже не сам Путін буде бігати та кидати ядерні бомби. І ось вірогідність, що такий наказ буде виконаний не дуже велика", – зазначив російський опозиційний журналіст.

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Путін критикує Шойгу

5 жовтня російський президент підписав указ, який відкладає термін мобілізації для студентів денної та заочної форми навчання. Згодом він прокоментував це рішення і разом з тим розкритикував Міноборони.

Міністерство оборони не внесло своєчасних змін до законодавчої бази в списку тих, хто не підлягає мобілізації, необхідно внести корективи,

– сказав з підтекстом президент Росії.

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