Как пояснили в воздушных силах ВСУ, враг также использовал зенитно-ракетный комплекс С-300. Ранее стало известно, что оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью.
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С чего именно оккупанты нанесли ракетный удар
Начиная с 00:30, 9 октября, Воздушные силы ВСУ обнаружили сразу:
- 6 бомбардировщиков Ту-22М3, работавших с аэродрома Рязань,
- 7 Су-35 – с аэродрома Мариновка, Ростовской области.
Удар по Запорожью враг нанес, выпустив:
- 4 крылатые ракеты Х-22 (из Ту-22М3),
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35).
Кроме того, противник нанес ракетный удар зенитными ракетами с ЗРК С-300. В общей сложности враг выпустил примерно 16 ракет по гражданской инфраструктуре города и жилых кварталах.
Наши Воздушные силы, предварительно, сбили российский самолет
В то же время за прошедшие и текущие сутки (по состоянию на 11:30) наши пилоты на южном направлении сбили:
- российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняется),
- 2 беспилотных летательных аппарата кафиров,
- 1 дрон-камикадзе Shahed-136,
- одну управляемую авиационную ракету Х-59 (Запорожье).
Еще раз напоминаем о коварстве врага и подчеркиваем соблюдение правил безопасности при объявлении воздушной тревоги, особенно в прифронтовых регионах,
– подчеркнули в Воздушных силах ВСУ.
Обстрел Запорожья: все, что известно
- Оккупанты в ночь на 9 октября нанесли удар по Запорожью. В результате ракетного удара погибли 12 человек. Также известно о десятках пострадавших, среди них – дети. Большинство вражеских ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома.
- Россияне продолжают терроризировать мирное население Запорожья. Одна из последних массированных атак произошла 6 октября. Тогда россияне выпустили семь ракет по городу в результате атак в городе загорелись пожары и разрушены жилые дома. В результате атаки погибли 19 человек.
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