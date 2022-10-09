Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, ворог також використав зенітно-ракетний комплекс С-300. Раніше стало відомо, що окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю.
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З чого саме окупанти завдали ракетного удару
Починаючи із 00:30, 9 жовтня, Повітряні сили ЗСУ виявили одразу:
- 6 бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань,
- 7 Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області.
Удару по Запоріжжю ворог завдав, випустивши:
- 4 крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3),
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).
Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Загалом ворог випустив приблизно 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.
Наші Повітряні сили, попередньо, збили російський літак
Водночас протягом минулої та поточної доби (станом на 11:30) наші пілоти на південному напрямку збили:
- російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється),
- 2 безпілотні літальні апарати окупантів,
- 1 дрон-камікадзе Shahed-136,
- одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).
Ще раз нагадуємо про підступність ворога та наголошуємо про дотримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, особливо у прифронтових регіонах,
– підкреслили у Повітряних силах ЗСУ.
Обстріл Запоріжжя: все, що відомо
- Окупанти у ніч на 9 жовтня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару загинули 12 осіб. Також відомо про десятки постраждалих, серед них – діти. Більшість ворожих ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки.
- Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Запоріжжя. Одна з останніх масованих атак відбулася 6 жовтня. Тоді росіяни випустили сім ракет по місту внаслідок атак у місті загорілися пожежі та були зруйновані житлові будинки. Внаслідок атаки загинули 19 людей.
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