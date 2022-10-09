Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, ворог також використав зенітно-ракетний комплекс С-300. Раніше стало відомо, що окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю.

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З чого саме окупанти завдали ракетного удару

Починаючи із 00:30, 9 жовтня, Повітряні сили ЗСУ виявили одразу:

6 бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань,

7 Су-35 – з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

Удару по Запоріжжю ворог завдав, випустивши:

4 крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3),

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35).

Крім того, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Загалом ворог випустив приблизно 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Наші Повітряні сили, попередньо, збили російський літак

Водночас протягом минулої та поточної доби (станом на 11:30) наші пілоти на південному напрямку збили:

російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється),

2 безпілотні літальні апарати окупантів,

1 дрон-камікадзе Shahed-136,

одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

Ще раз нагадуємо про підступність ворога та наголошуємо про дотримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, особливо у прифронтових регіонах,

– підкреслили у Повітряних силах ЗСУ.

Зверніть увагу! Засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних Сил України, спроможні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б'є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22, ракет комплексів "Іскандер" та С-300.

Обстріл Запоріжжя: все, що відомо

Окупанти у ніч на 9 жовтня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок ракетного удару загинули 12 осіб. Також відомо про десятки постраждалих, серед них – діти. Більшість ворожих ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки.

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Запоріжжя. Одна з останніх масованих атак відбулася 6 жовтня. Тоді росіяни випустили сім ракет по місту внаслідок атак у місті загорілися пожежі та були зруйновані житлові будинки. Внаслідок атаки загинули 19 людей.

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