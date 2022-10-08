Відповідну інформацію повідомила місцева влада. За даними секретаря Запорізької міської ради, деталі з'ясовують.

Зауважте Окупанти в черговий раз атакували Запоріжжя під час повітряної тривоги

Росія знову вдарила по Запоріжжю

Попередньо, внаслідок ворожого обстрілу руйнувань зазнала інфраструктура міста,

– заявив секретар Анатолій Куртєв.

Глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські окупанти поцілили ракетою в об'єкт інфраструктури обласного центру. За його даними:

виникла пожежа;

інформацію щодо постраждалих уточнюють.

"Будьте пильними. Зберігається ризик повторних атак. Дотримуємось правил безпеки", – повідомив Старух.

Попередні атаки Запоріжжя: коротко

Варто пригадати, що очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповідав про попередній вибух в Запоріжжі. Він пролунав буквально перед 22 годиною 8 жовтня.

Посадовець пояснив, що росіяни випустили по місту ракети. Проте додаткових деталей щодо наслідків вибухів Олександр Старух не назвав.

Проте відомо, що 6 жовтня російські окупанти обстріляли житловий сектор. Станом на вечір 8 жовтня, відомо, що внаслідок ударів ворогів по житлових будинках загинули 19 мирних жителів.

На жаль, станом на вечір 8 жовтня, рятувальники продовжували розбирати завали. Попередньо, 7 жовтня працівники ДСНС повідомляли, що внаслідок атаки російських окупантів:

з-під завалів 5-поверхового будинку дістали тіла 8 загиблих. 6 людей врятували, 5 з них госпіталізували у лікарні;

під руїнами 4-поверхового будинку знайшли 3 вбитих мешканців. Врятували 15 осіб, 8 з них – з травмами відвезли у лікарні.

На жаль, постраждала 3-річна дівчинка, яка перебувала під наглядом медиків.

Окрім того, 7 жовтня росіяни вперше атакували Запоріжжя іранськими дронами. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в двох районах міста. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що, за попередньою інформацією, є один постраждалий. Його доправили в лікарню.

Дивіться також – Запоріжжя вперше обстріляли іранськими дронами: відео