Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Станом на 22:00 в області тривала повітряна тривога.

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Росіяни знову атакували Запоріжжя ракетами

Старух о 21:59 повідомив про чергову ворожу атаку по Запоріжжю.

Увага! Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак. Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам'ятаємо про це,

– написав голова ОВА.

У той час в кількох областях тривала повітряна тривога, зокрема в:

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Херсонській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Проте її оголосили ще 4 квітня, тобто аж 187 днів тому.

Зверніть увагу! О 22:17 повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини.

Попередній обстріл Запоріжжя: коротко

Повідомлення про ракетний удар по місту 6 жовтня надійшло від глави ОВА Олександра Старуха об 06:15. Він зазначив, що російські військові атакували інфраструктурні об'єкти в обласному центрі.

Уже згодом очільник ОВА додав, що окупанти влучили у житлові будинки. Вони зазнали значних руйнувань.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв зазначив, що вороги завдали 7 ракетних ударів. В деяких будинках зруйнувалися цілі під'їзди.

Станом на 22:00 8 жовтня відомо, що внаслідок атаки по житлових будинках загинули 19 мирних жителів. Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських ракет досі тривають. Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував глава ОП Андрій Єрмак. Він наголосив, що окупанти – божевільні боягузи, адже вони вміють воювати лише з мирними людьми.

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