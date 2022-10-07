Вибухи в Запоріжжі підтвердив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він закликав жителів Запоріжжя перебувати в укриттях, адже є загроза повторних обстрілів.

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Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Слід зазначити, що вибухи в Запоріжжі прогриміли під час повітряної тривоги. Сирени в Запоріжжі почали вити о 9:50, після чого з'явилася інформація про прильоти.

Також повітряну тривогу оголосили у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що окупанти знову обстріляли житловий сектор. За його словами, на місцях працюють відповідні служби. Також з'ясовується інформація щодо постраждалих.

Згодом Старух повідомив, що одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Унаслідок цього житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі.

За словами глави Запорізької ОВА, відомо про одного постраждалого, в якого осколкові поранення.



Окупанти вдарили по Запоріжжю / Фото з телеграму Старуха

Російські військові тероризують Запоріжжя

Збройні сили Росії вже декілька днів поспіль обстрілюють цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Ворог завдав удару по Запоріжжю зранку 3 жовтня, внаслідок чого руйнувань зазнала інфраструктура міста. Окупанти випустили близько десяти ракет С-300, внаслідок чого постраждали люди.

Також ворог атакував Запоріжжя зранку 5 жовтня. Тоді руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури й повідомлялося про постраждалих. Окупанти атакували Запоріжжя ракетами типу "Іскандер-К". Одну з ракет касетного типу вдалося знешкодити у небі.

Рано-вранці 6 жовтня російські військові вкотре вдалися до тероризму та завдали ракетного удару по Запоріжжю. Повідомлялося, що ворог завдав 7 ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя. Унаслідок цього виникли пожежі й багато будинків виявилися зруйнованими. Унаслідок обстрілу загинуло 12 людей.

Також слід нагадати, що російські військові зранку 30 вересня завдали ракетного удару по гуманітарній колоні на Запоріжжі. Унаслідок теракту відомо про 25 загиблих.

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