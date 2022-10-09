Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Этой ночью оккупанты выпустили 12 ракет по Запорожью. 24 канал рассказывает обо всем, что известно на данный момент.

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Атаковали Запорожье посреди ночи

В привычной для захватчиков манере атака пришлась на ночь. Около 02:00 в городе раздались взрывы. А уже в 2:23 глава ОВА Александр Старух подтвердил, что в областном центре зафиксировали прилеты. Тогда он отметил почти десяток приходов ракет.

Вскоре он опубликовал в сети фото, где можно увидеть последствия одного из попаданий российских ракет. Речь идет об уничтоженном россиянами жилом доме.

Речь идет об уничтоженном россиянами жилом доме. Секретарь городского совета Анатолий Куртев добавил, что уничтожены и другие жилые дома. Также он отметил, что на местах попадания вспыхнули пожары. По состоянию на 2:46 на местах атак работали соответствующие службы.

По состоянию на 2:46 на местах атак работали соответствующие службы. Известно, что российские военные выпустили 12 ракет. В результате с 1 по 8 этаж разрушен подъезд одной из многоэтажек. Также враг уничтожил частные дома в городе.



Старух посреди ночи выложил фото с уничтоженной многоэтажкой / Фото из телеграма Старуха

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что повреждено около 20 домов частного сектора, а также около 50 многоэтажек. Также уничтожены 4 образовательных учреждения. Как отметил Старух, полностью разрушены 5 частных домов. Также пострадали объекты инфраструктуры, а также 20 автомобилей.

Последствия ракетного удара по Запорожью: видео 18+

Что касается многоэтажки, то на месте попадания свою работу выполняют экстренные и профильные службы Запорожья. Туда также прибыли сотрудники психологической службы ГСЧС, чтобы оказывать необходимую помощь пострадавшим от удара.

В результате удара возле многоэтажки загорелись автомобили: видео

В общей сложности, аварийно-спасательными работами занимаются 110 специалистов. Кроме того, на месте привлечены 24 единицы специальной техники. В ГСЧС попросили местных жителей не посещать места атак. Не исключено, что враг снова нанесет удар.

В ГСЧС показали, как проводят спасательные операции / Фото ГСЧС

Что известно о жертвах и пострадавших

Уже ближе к 04:00 поступила дополнительная информация от Старуха. Он отметил, что в разрушенной многоэтажке есть пострадавшие. Тогда же городские власти отметили, что известно о по меньшей мере четырех людях. Но тогда не сообщили, есть ли кто-нибудь под завалами дома.

Уже в 08:39 глава ОВА актуализировал данные по пострадавшим и жертвам. Известно, что враг унес жизни 12 человек. Кроме того, в больницу отвезли 49 пострадавших, среди которых 6 детей. В то же время, следует понимать, что эта информация уточняется, а цифры могут изменяться.

Кроме того, под завалами все еще могут находиться люди. Известно, что спасателям из-под завалов удалось достать 8 жителей дома. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Последствия ракетного удара по многоэтажке / Фото с телеграма Старуха и Тимошенко

Важно! Информация для тех, чьи родные и близкие могли находиться в Днепровском районе Запорожья во время атаки. Если с ними отсутствует связь, то стоит позвонить по телефону 050-452-91-95.

Реакция на террористическую атаку

Как отметил президент Владимир Зеленский, ракетный удар по Запорожью этой ночью – абсолютная подлость и зло. Он подчеркнул, что его нанесли нелюди и террористы.

От того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми,

– подчеркнул Зеленский.

Глава ОП Андрей Ермак выложил в сеть фото с уничтоженной многоэтажкой и был гораздо более лаконичным. Он просто в очередной раз подчеркнул, что россияне – террористы.

Ракетный обстрел также прокомментировал городской голова Мелитополя. Иван Федоров отметил, что Запорожье стало убежищем для тысяч мелитопольцев. Но и здесь они сталкиваются с русским террором, снарядами, которыми враг наносит разрушения и сеет смерти. Он также выразил соболезнования семьям погибших. Федоров убежден, что Россия будет отвечать за каждую смерть.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко выразил убеждение, что враг ответит за все совершенные им преступления. А помогут ему в этом ВСУ.

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