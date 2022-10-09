Каждую ночь Никопольский район попадает под массовый обстрел со стороны россиян. На этот раз они выпустили по нему около 70 снарядов из РСЗО и других видов артиллерии.

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Уничтоженные здания и сожженные автомобили

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты били по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин. Открывали огонь по ним из "Градов", а также другой тяжелой артиллерии. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Известно, что в Никополе враг изуродовал несколько частных домов. Также пострадали стоянка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская, а также агропредприятие. Кроме того, сгорели три автомобиля, еще девять – уничтожены в результате обстрелов. А еще оборванная ЛЭП.

Что касается Марганецкой общины, то там повреждены несколько частных домов. Также в результате вражеских обстрелов уничтожены солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Последствия ночных обстрелов Никопольского района / Фото с телеграма Резниченко

Ночью также обстреляли Запорожье

Эта ночь была жуткой для жителей Запорожья. В 02:23 глава ОВА Александр Старух сообщил о десятках прилетов в областном центре. Сами же взрывы прогремели около 02:00.

В 03.25 он выложил в сети фото. На нем можно увидеть последствия атаки противника. Речь идет о разрушенном многоквартирном доме в Запорожье. В этом же сообщении глава ОВА подчеркнул, что город и его жителей не сломить. В то же время он попросил беречь себя, ведь враг коварен.

А уже в 04:00 от Старуха поступила информация о пострадавших. Тогда же городские власти уточнили, что на тот момент говорилось о 4 людях, которые получили ранения в многоэтажке. Также сообщили о том, что на местах попадания вспыхнули пожары.

Позже поступила информация о том, что враг разрушил своими ракетными ударами пять домов в Запорожье. Известно, что еще около 40 получили повреждения. Соответствующими данными поделился секретарь городского совета Анатолий Куртев.

Он также сообщил о количестве жертв. По состоянию на 06:00 говорилось о 17 людях, чьи жизни унес враг в ночь на 9 октября. Что касается пострадавших, то соответствующей информации не поступало.

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