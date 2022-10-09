По информации местных властей, целый подъезд многоквартирного дома разрушен. Повреждения получили и соседние дома. Заметим, предыдущий обстрел Запорожья был буквально несколькими часами ранее. Что известно о новом ударе – собрал 24 канал.

О ночной атаке Запорожье продолжают терроризировать ракетами: снова жуткие прилеты в жилые дома

Удар по Запорожью 9 октября: в сети показали жуткие видео последствий

По состоянию на 4 утра известно о 4 пострадавших. Есть ли под завалами люди – пока не сообщали. В целом официальная информация о ночной атаке 9 октября на Запорожье такова:

Глава ОВА Александр Старух в 02:23 сообщил, что по областному центру зафиксирован десяток прилетов. Сама атака россиян произошла примерно в 2 ночи.

В 03:25 Старух опубликовал фото – изображение разрушенного многоквартирного дома. "Нас не сломать! Берегите себя!" – при этом подчеркнул чиновник.

В 4 утра Старух проинформировал, что в разрушенной многоэтажке есть пострадавшие. Городские власти уточнили, что пока известно о четырех, и что зафиксированы пожары.

Спасатели, медики и требуемые службы работают. Других людей власти предостерегли не собираться у разрушенных домов, потому что "враг циничен и коварен, возможны новые удары".

Оккупанты просто снесли очередной жилой дом: смотрите видео с места теракта

Ранее россияне уже попадали в дом в Запорожье: погибли 19 человек

Атака на дома мирных жителей – не что-то новое в действиях оккупантов. Только в Запорожье и только 6 октября они причинили страшное бедствие – расстреляли пятиэтажку. Завалы все еще разбирают.

По состоянию на 8 октября известно, что количество жертв этого теракта – не менее 19 человек.

Обратите внимание – 7 октября россияне тоже обстреливали Запорожье: смотрите об этом видео

"Хлопок" на Крымском мосту

Однако есть и хорошие новости этих суток. И касаются они, конечно же, событий вокруг пресловутого Крымского моста. Приблизительно в 6 утра 8 октября там раздался взрыв, вспыхнул гигантский пожар – столб дыма видели на десятки километров вокруг.

В общей сложности известно, что пострадали две транспортные артерии – железнодорожная и автомобильная.

И если первая сильно обгорела, но удержалась, то вторая буквально обрушилась в воду (к сожалению, не вся, а всего несколько пролетов).

Что стало причиной происшествия – история умалчивает. Среди наиболее распространенных версий – это сами россияне устроили в процессе внутренней борьбы за власть на фоне тотального ослабления Владимира Путина.