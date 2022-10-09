За інформацією місцевої влади, цілий під'їзд багатоквартирного будинку зруйновано. Пошкоджень зазнали й сусідні будинки. Зауважимо, попередній обстріл Запоріжжя відбувся буквально кількома годинами раніше. Що відомо про новий удар – зібрав 24 канал.

Про нічну атаку Запоріжжя продовжують тероризувати ракетами: знову моторошні прильоти у житлові будинки

Удар по Запоріжжю 9 жовтня: у мережі показали моторошні відео наслідків

Станом на 4 ранку відомо про 4 постраждалих. Чи є під завалами люди – поки не повідомляли. Загалом офіційна інформація про нічну атаку 9 жовтня на Запоріжжя така:

Голова ОВА Олександр Старух о 02:23 повідомив, що по обласному центру зафіксовано десяток прильотів. Сама атака росіян відбулася приблизно о 2 ночі.

О 03:25 Старух опублікував фото – зображення зруйнованого багатоквартирного будинку. "Нас не зламати! Бережіть себе!" – при цьому наголосив посадовець.

О 4 ранку Старух проінформував, що у зруйнованій багатоповерхівці є постраждалі. В міській владі уточнили, що наразі відомо про чотирьох, і що зафіксовані пожежі.

Рятувальники, медики та необхідні служби працюють. Інших людей влада застерегла не збиратися біля зруйнованих будинків, бо ж "ворог цинічний та підступний, можливі нові удари".

Окупанти просто знесли черговий житловий будинок: дивіться відео з місця теракту

Раніше росіяни вже влучали у будинок в Запоріжжі: загинули 19 людей

Атака на будинки мирних мешканців – не щось нове у діях окупантів. Тільки у Запоріжжі й тільки 6 жовтня вони заподіяли страшного лиха – розстріляли п'ятиповерхівку. Завали все ще розбирають.

Станом на 8 жовтня відомо, що кількість жертв цього теракту – щонайменше 19 людей.

Зверніть увагу – 7 жовтня росіяни теж обстрілювали Запоріжжя: дивіться відео

"Бавовна" на Кримському мосту

А проте є й хороші новини цієї доби. І стосуються вони, звісно ж, подій навколо горезвісного Кримського мосту. Приблизно о 6 ранку 8 жовтня там пролунав вибух, спалахнула велетенська пожежа – стовп диму бачили на десятки кілометрів навкруги.

Загалом відомо, що постраждали дві транспортні артерії – залізнична та автомобільна.

І якщо перша сильно обгоріла, але втрималася, то друга буквально обвалилася в воду (на жаль, не вся, а лише кілька прольотів).

Що стало причиною події – історія замовчує. Серед найпоширеніших версій – що це самі росіяни влаштували у процесі внутрішньої боротьби за владу на тлі тотального слабшання Владіміра Путіна