Щоночі Нікопольський район потрапляє під масований обстріл з боку росіян. Цього разу вони випустили по ньому майже 70 снарядів з РСЗВ й інших видів артилерії.

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Понищені будівлі та спалені автомобілі

Як зазначив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, окупанти били по містах і селах Марганецької та Нікопольської громад. Відкривали вогонь по них з "Градів", а також іншої важкої артилерії. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Відомо, що в Нікополі ворог понівечив кілька приватних будинків. Також уражень зазнала стоянка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня, а також агропідприємство. Крім того, згоріли три автомобілі, а ще дев'ять – понищені внаслідок обстрілів. А ще обірвана ЛЕП.

Що стосується Марганецької громади, то там пошкоджені кілька приватних будинків. Також внаслідок ворожих обстрілів понищені сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства.

Наслідки нічних обстрілів Нікопольського району / Фото з телеграма Резніченка

Вночі також обстріляли Запоріжжя

Ця ніч була моторошною для мешканців Запоріжжя. Об 02:23 глава ОВА Олександр Старух повідомив про десятки прильотів в обласному центрі. Самі ж вибухи пролунали близько 02:00.

Об 03:25 він виклав у мережі фото. На ньому можна побачити наслідки атаки ворога. Мовиться про зруйнований вщент багатоквартирний будинок у Запоріжжі. У цьому ж дописі глава ОВА підкреслив, що місто та його мешканців не зламати. Водночас він попрохав берегти себе, адже ворог підступний.

А вже об 04:00 надійшла від Старуха інформація про постраждалих. Тоді ж міська влада уточнила, що на той момент мовилося про 4 людей, які зазнали поранень у багатоповерхівці. Також повідомили про те, що на місцях влучання спалахнули пожежі.

Пізніше надійшла інформація про те, що ворог зруйнував своїми ракетними ударами 5 будинків у Запоріжжі. Відомо, що ще близько 40 зазнали ушкоджень. Відповідними даними поділився секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Він також повідомив про кількість жертв. Станом на 06:00 мовилося про 17 людей, чиї життя забрав ворог у ніч проти 9 жовтня. Що ж стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.

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