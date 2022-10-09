Російські військові завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю. Ворог знову атакував цивільне населення, влучивши у житлові будинки. Як зазначив секретар міської ради Анатолій Куртєв, на жаль, не минулося без жертв.

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Розбирання завалів триває

Як зазначив Куртєв, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки, а також вулиці у приватному секторі. Згідно з попередніми даними, зруйновано 5 будинків. Ще близько 40 зазнали ушкоджень.

На жаль, загинуло 17 людей. Що стосується поранених, то відповідну інформацію секретар міської ради не озвучив.

Він також зазначив, що ліквідацією наслідків прильотів займаються комунальники. Відповідний дозвіл їм надали рятувальники. Водночас слід розуміти, що рук не вистачає. Тож Куртєв закликав усіх небайдужих запоріжців долучитися, щоб допомогти розібрати завали.

Що відомо про ракетний обстріл

Інформація про десятки прильотів по обласному центру надійшла від глави ОВА Олександра Старуха об 02:23. Зауважимо, що атакували росіяни місто близько 02:00.

Уже об 03:25 у своєму телеграмі він опублікував фото. На ньому можна побачити зруйнований вщент багатоквартирний будинок. Старух підкреслив, що мешканців Запоріжжя не зламати. Водночас він попрохав усіх берегти себе.

Об 04:00 глава ОВА повідомив про постраждалих у зруйнованій багатоповерхівці. Міська влада уточнила, що їх на той момент було четверо. Також там зазначили, що на місцях влучання спалахнули пожежі.

Мешканців Запоріжжя закликали не гуртуватися поблизу зруйнованих будинків. Адже ніхто не знає, чи не завдасть ворог повторного удару. На місцях прильотів працюють медики, рятувальники й усі необхідні служби.

Атаки багатоквартирних будинків не припиняються

Нагадаємо, що 6 жовтня російські загарбники вже атакували багатоквартирний будинок у Запоріжжі. Тоді з землею зрівняли під'їзди п'ятиповерхівки. Зауважимо, що завали все ще розбирають.

Станом на вечір 8 жовтня стало відомо про кількість жертв теракту зросла. Їх щонайменше 19.

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