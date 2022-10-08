Про це розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він закликав мирних жителів евакуюватися та не наражати себе на небезпеку.

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Окупанти атакували ракетами Курахове

Кириленко о 15:29 повідомив, що росіяни вранці 8 жовтня завдали ракетного удару по Кураховому. Внаслідок атаки:

поранень зазнали 3 людини,

пошкодилися 6 багатоповерхівок.

На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція. Вся територія Донецької області – в зоні підвищеного ризику! Прилетіли може будь-куди й будь-коли. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!

– наголосив голова ОВА.

Наслідки обстрілу Курахового / Фото Павла Кириленка

Вже о 20:00 стало відомо, що кількість поранених, на жаль, зросла. Серед них є й діти. Також загинула одна людина.

"Будинок, у який прилетів снаряд цього разу, вже раніше потерпав від обстрілів. Тоді поліція закликала мешканців будинку евакуюватися, однак, на жаль, не всі дослухалися", – мовиться у повідомленні ОВА.

Росіяни щодня вбивають і ранять жителів Донеччини, але багатьох жертв можна уникнути, якщо виїхати.

"Зараз евакуація – це питання виживання. Вкотре прошу всіх: не зволікайте! Після перемоги всі повернемось, але зараз треба покинути область!" – підсумував голова ОВА.

Дивіться відео з місця ворожого обстрілу

Російські обстріли українських міст: коротко

Уранці 6 жовтня окупанти атакували центр Запоріжжя. Вони запустили 7 ракет по житлових багатоповерхівках. Через кілька годин окупанти завдали ще 3 ударів, і знову – по центру міста.

Станом на 21:00 8 жовтня відомо, що внаслідок обстрілу загинули 19 людей, а понад 2 десятки зазнали поранень.

Того ж дня росіяни за допомогою некерованих ракет, запущених з гелікоптера, атакували прикордонну територію Сумщини. Внаслідок атаки загинула 1 людина, пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач. Окрім того, загарбники активно використовували для атак міномети та артилерію.

Також росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини за допомогою РСЗВ "Град". Окупанти вбили 1 мирного мешканця та поранили ще трьох. Зокрема, загинув 37-річний чоловік.

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