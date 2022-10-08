Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он призвал мирных жителей эвакуироваться и не подвергать себя опасности.

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Оккупанты атаковали ракетами Курахово

Кириленко в 15:29 сообщил, что россияне утром 8 октября нанесли ракетный удар по Кураховому. В результате атаки:

ранения получили 3 человека,

повреждены 6 многоэтажек.

На месте работают пиротехники, спасатели и полиция. Вся территория Донецкой области – в зоне повышенного риска! Прилететь может куда угодно и когда угодно. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!

– подчеркнул глава ОВА.

Последствия обстрела Курахового / Фото Павла Кириленко

Уже в 20:00 стало известно, что количество раненых, к сожалению, возросло. Среди них есть и дети. Также погиб один человек.

"Дом, в который прилетел снаряд на этот раз, уже раньше страдал от обстрелов. Тогда полиция призвала жителей дома эвакуироваться, однако, к сожалению, не все прислушались", – говорится в сообщении ОВА.

Россияне каждый день убивают и ранят жителей Донбасса, но многих жертв можно избежать, если уехать.

"Сейчас эвакуация – это вопрос выживания. Еще раз прошу всех: не медлите! После победы все вернемся, но сейчас надо покинуть область!" – подытожил глава ОВА.

Смотрите видео с места вражеского обстрела

Российские обстрелы украинских городов: коротко

Утром 6 октября оккупанты атаковали центр Запорожья. Они запустили 7 ракет по жилым многоэтажкам. Через несколько часов оккупанты нанесли еще 3 удара, и снова – по центру города.

По состоянию на 21:00 8 октября известно, что в результате обстрела погибли 19 человек, а более двух десятков получили ранения.

В тот же день россияне с помощью неуправляемых ракет, запущенных с вертолета, атаковали пограничную территорию Сумщины. В результате атаки погиб 1 человек, повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередач. Кроме того, захватчики активно использовали минометы и артиллерию для атак.

Также россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровщины с помощью РСЗО "Град". Оккупанты убили 1 мирного жителя и ранили еще троих. В частности, погиб 37-летний мужчина.

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