Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Оккупанты продолжают обстреливать Харьков.

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Мощные взрывы в Харькове

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена ​​в первые минуты после полуночи. Первые сообщения о взрывах появились около 00:29. Местные пишут, что раздалось по меньшей мере 3 мощных взрыва.

После этого в городе вспыхнул пожар. Отбой воздушной тревоги был объявлен около 00:42.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне атаковали центр города. Предварительно – враг запустил ракеты

Обстрелы центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется,

– сообщил Терехов.

Впоследствии мэр Харькова уточнил, что пожары возникли в одном из лечебных заведений в центре города и нежилом помещении.

Российские обстрелы Украины: последние новости

Утром 6 октября оккупанты атаковали центр Запорожья, запустив 7 ракет по жилым многоэтажкам. В результате погибли 14 человек, более 2 десятков получили ранения. Через несколько часов оккупанты еще нанесли 3 удара, и снова по центру города.

В тот же день россияне с помощью неуправляемых ракет, запущенных с вертолета, атаковали пограничную территорию Сумской области. В результате атаки погиб 1 человек, повреждены жилые дома, административные здания и линии электропередач. Кроме того, россияне активно используют минометы и артиллерию для атак;

Утром 7 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Не менее 1 человек пострадал в результате осколочного ранения. Днем оккупанты снова атаковали, однако силам ПВО удалось обезвредить 3 российские ракеты;

Ближе к вечеру оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровщины с помощью РСЗО "Град". Россияне убили 1 мирного жителя и ранили еще 3. В том числе погиб 37-летний мужчина.

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