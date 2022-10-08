Про це повідомив мер Ігор Терехов. Окупанти продовжують обстрілювати Харків.

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Потужні вибухи в Харкові

Повітряну тривогу в Харкові та області оголосили в перші хвилини після опівночі. Перші повідомлення про вибухи з'явилися близько 00:29. Місцеві пишуть, що пролунало щонайменше 3 потужних вибухи.

Після цього у місті спалахнула пожежа. Відбій повітряної тривоги оголосили близько 00:42.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни атакували центр міста. Попередньо – ворог запустив ракети.

Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється,

– повідомив Терехов.

Згодом мер Харкова уточнив, що пожежі виникли в одному з лікувальних закладів у центрі міста та в нежитловому приміщенні.

Російські обстріли України: останні новини

Уранці 6 жовтня окупанти атакували центр Запоріжжя, запустивши 7 ракет по житлових багатоповерхівках. Унаслідок цього загинули 14 людей, понад 2 десятки зазнали поранень. Через кілька годин окупанти ще завдали 3 удари, і знову по центру міста.

Того ж дня росіяни за допомогою некерованих ракет, запущених з гелікоптера, атакували прикордонну територію Сумської області. Унаслідок атаки загинула 1 людина, пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач. Крім того, росіяни активно використовують міномети та артилерію для атак;

Уранці 7 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Щонайменше 1 людина постраждала унаслідок осколкового поранення. Удень окупанти знову атакували, однак силам ППО вдалося знешкодити 3 російські ракети;

Ближче до вечора окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини за допомогою РСЗВ "Град". Росіяни вбили 1 мирного мешканця та поранили ще 3. Зокрема загинув 37-річний чоловік.

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