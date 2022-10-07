Північна межа парку проходить державним кордоном з Росією. А отже, під час повномасштабного вторгнення російських військ він з перших днів потрапив під окупацію. Упродовж вересня, коли українські військові гнали росіян з Харківщини, вони звільнили і територію парку.

Ми поговорили з Володимиром Клетьонкіним, начальником наукового відділу НПП "Дворічанський", про те, якими були останні 7 місяців для парку та співробітників. Навіть під час окупації науковці продовжували працювати.

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Літопис має писатися

Природа продовжує жити навіть попри обстріли та окупацію. А отже, науковці теж працюють далі: спостерігають, аналізують, фіксують процеси – безупинно пишуть її літопис.

Тому, поки науковий відділ перебував на території парку, співробітники працювали. Володимир каже, що, виїжджаючи на територію парку, уже знали з колегою, у який час ідуть колони, де стоять патрулі й блокпости.

Коли йшли гелікоптери, то ховалися по кущах, як зайці, щоб не викликати підозр і бажання на гашетку нажати, пульнуть з кулемета чи ракету запустить,

– згадує Володимир.

Знаючи, що росіяни можуть переслідувати людей з неба гелікоптерами, науковці намагалися не потрапляти їм на очі. Працювали в полі, проводили фенологічні спостереження – аналіз явищ природи, пов'язаних із сезонними змінами кліматичних умов.

"Ми ж на роботі, отримували зарплатню, то проводили збір польового матеріалу з ентомології (наука, що вивчає комах – 24 канал). Мій колега ще й ботаніку добре знає, то він і ботанічні дослідження проводив. Літопис має бути, хоч і в усіченому вигляді", – зазначив начальником наукового відділу.

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Парк межує з російським кордоном / Скриншот "Вікіпедії"

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Як співробітники парку переживали окупацію

Нині на території парку наукових співробітників немає: подекуди тривають бойові дії, землі заміновані. Під час окупації деякі працівники залишалися на місці; науковий відділ, який очолює Володимир, разом із керівництвом, фінансово-господарським відділом, інспекторами евакуювалися в середині вересня, коли почалися обстріли.

Виїхати науковцям допомогли волонтери. Нині один співробітник парку перебуває в селищі Дворічна, ще кілька людей можуть бути на окупованій території на лівому березі річки Оскіл.

Під час окупації працівники постановили собі якомога рідше з'являтися в офісі, щоб уникати росіян. Робочі питання вирішували телефоном, доки був зв'язок, потім – їздили одне до одного велосипедами.

Перші місяці окупантам до парку діла не було. Коли ж вони сформували колаборантську владу, то руки дійшли й до нього: стали вимагати установчі документи. На той момент частина співробітників евакуювалася, тож у парку сказали, що документи люди забрали із собою. Володимир згадує:

"Тоді вони (росіяни – 24 канал) були дуже зайняті освітою, силовими структурами, то сказали, що поки не на часі, зачекає парк. Дякувати богу, до цього не дійшло", – додав співрозмовник.

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Територія деокупована, однак небезпечна

Втрати парку нині не рахують: зарано та небезпечно. У перший місяць після окупації росіяни забрали службове авто парку, полювали на дичину, у вересні зруйнували будівлю адміністрації.

На території парку, зокрема в долині річки Оскіл та на крейдяних схилах, науковці не зафіксували пошкоджень. Однак їм не вдалося обійти всю територію парку:

по-перше, росіяни заборонили відвідувати ліси;

по-друге, територія вище за Кам'янкою була вкрай небезпечною через скупчення окупантів – адже до російського кордону звідти лише 10 кілометрів.

До початку бойових дій науковий відділ працював на свій страх і ризик. Ходили, де безпечно, і тропами, які натоптали безстрашні рибалки,

– зауважив науковець.

Сильно постраждали від авіанальотів та артударів ближні до парку населені пункти – Кам'янка, Дворічна. Яка там нині ситуація, відомо з поодиноких звісток: зв'язок наразі нестабільний.

Люди масово евакуювалися через постійні обстріли; поза населеними пунктами небезпека ще більша, а отже, стан справ у парку уявити складно. Ба більше: про обстеження території найближчим часом теж поки не йдеться.

На щастя, Володимиру з більшістю колег вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Маємо сподівання, що шкоду, заподіяну парку, можна буде швидко виправити. Віримо в ЗСУ та чекаємо добрих звісток з фронту!

Автор: Анастасія Сєрікова

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