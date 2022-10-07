Северная граница парка проходит по государственной границе с Россией. Следовательно, во время полномасштабного вторжения русских войск он с первых дней попал под оккупацию. В течение сентября, когда украинские военные гнали россиян с Харьковщины, они освободили и территорию парка.
Мы поговорили с Владимиром Клетенкиным, начальником научного отдела НПП "Двуречанский", о том, какими были последние 7 месяцев для парка и сотрудников. Даже во время оккупации ученые продолжали работать.
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Летопись должна писаться
Природа продолжает жить даже, несмотря на обстрелы и оккупацию. Следовательно, ученые тоже работают дальше: наблюдают, анализируют, фиксируют процессы – непрерывно пишут ее летопись.
Поэтому пока научный отдел находился на территории парка, сотрудники работали. Владимир говорит, что, уезжая на территорию парка, уже знали с коллегой, в какое время идут колонны, где стоят патрули и блокпосты.
Когда шли вертолеты, то прятались по кустам, как зайцы, чтобы не вызвать подозрений и желания на гашетку нажать, пульнуть из пулемета или ракету запустить,
– вспоминает Владимир.
Зная, что россияне могут преследовать людей с неба вертолетами, ученые пытались не попадаться им на глаза. Работали в поле, проводили фенологические наблюдения – анализ явлений природы, связанных с сезонными изменениями климатических условий.
"Мы же на работе, получали зарплату, то проводили сбор полевого материала по энтомологии (наука, изучающая насекомых – 24 канал). Мой коллега еще и ботанику хорошо знает, так он и ботанические исследования проводил. Летопись должна быть, хоть и в усеченном виде", – отметил начальником научного отдела.
Парк граничит с российской границей / Скриншот "Википедии"
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Как сотрудники парка переживали оккупацию
Сейчас на территории парка научных сотрудников нет: кое-где продолжаются боевые действия, земли заминированы. В ходе оккупации некоторые работники оставались на месте; научный отдел, возглавляемый Владимиром, вместе с руководством, финансово-хозяйственным отделом, инспекторами эвакуировались в середине сентября, когда начались обстрелы.
Уехать ученым помогли волонтеры. В настоящее время один сотрудник парка находится в поселке Двуречная, еще несколько человек могут находиться на оккупированной территории на левом берегу реки Оскол.
Во время оккупации работники постановили себе пореже появляться в офисе, чтобы избегать россиян. Рабочие вопросы решали по телефону, пока была связь, потом – ездили друг к другу на велосипедах.
Первые месяцы оккупантам до парка дела не было. Когда же они сформировали коллаборантскую власть, руки дошли и до него: потребовали учредительные документы. В тот момент часть сотрудников эвакуировалась, поэтому в парке сказали, что документы люди забрали с собой. Владимир вспоминает:
"Тогда они (россияне – 24 канал) были очень заняты образованием, силовыми структурами, то сказали, что пока не ко времени, подождет парк. Слава богу, до этого не дошло", – добавил собеседник.
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Территория деоккупирована, однако опасна
Потери парка сейчас не считают: рано и опасно. В первый месяц после оккупации россияне забрали служебный автомобильный парк, охотились на дичь, в сентябре разрушили здание администрации.
На территории парка, в частности, в долине реки Оскол и на меловых склонах, ученые не зафиксировали повреждений. Однако им не удалось обойти всю территорию парка:
- во-первых, россияне запретили посещать леса;
- во-вторых, территория выше Каменки была крайне опасна из-за скопления оккупантов – ведь до российской границы оттуда всего 10 километров.
До начала боевых действий научный отдел работал на свой страх и риск. Ходили, где безопасно, и тропами, которые натоптали бесстрашные рыбаки,
– заметил ученый.
Сильно пострадали от авианалетов и артударов близкие к парку населенные пункты – Каменка, Двуречная. Какая там сейчас ситуация, известно из единичных известий: связь пока нестабильна.
Люди массово эвакуировались из-за постоянных обстрелов; вне населенных пунктов опасность еще больше, а значит, положение дел в парке представить сложно. Более того: об обследовании территории в ближайшее время тоже пока речь не идет.
К счастью, Владимиру и большинству коллег удалось выехать на подконтрольную Украине территорию. Надеемся, что вред, причиненный парку, можно будет быстро исправить. Верим в ВСУ и ждем добрых известий с фронта!
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Автор: Анастасия Серикова