Северная граница парка проходит по государственной границе с Россией. Следовательно, во время полномасштабного вторжения русских войск он с первых дней попал под оккупацию. В течение сентября, когда украинские военные гнали россиян с Харьковщины, они освободили и территорию парка.

Мы поговорили с Владимиром Клетенкиным, начальником научного отдела НПП "Двуречанский", о том, какими были последние 7 месяцев для парка и сотрудников. Даже во время оккупации ученые продолжали работать.

Интересно Украинские защитники освободили Подолов на Харьковщине: это у реки Оскол

Летопись должна писаться

Природа продолжает жить даже, несмотря на обстрелы и оккупацию. Следовательно, ученые тоже работают дальше: наблюдают, анализируют, фиксируют процессы – непрерывно пишут ее летопись.

Поэтому пока научный отдел находился на территории парка, сотрудники работали. Владимир говорит, что, уезжая на территорию парка, уже знали с коллегой, в какое время идут колонны, где стоят патрули и блокпосты.

Когда шли вертолеты, то прятались по кустам, как зайцы, чтобы не вызвать подозрений и желания на гашетку нажать, пульнуть из пулемета или ракету запустить,

– вспоминает Владимир.

Зная, что россияне могут преследовать людей с неба вертолетами, ученые пытались не попадаться им на глаза. Работали в поле, проводили фенологические наблюдения – анализ явлений природы, связанных с сезонными изменениями климатических условий.

"Мы же на работе, получали зарплату, то проводили сбор полевого материала по энтомологии (наука, изучающая насекомых – 24 канал). Мой коллега еще и ботанику хорошо знает, так он и ботанические исследования проводил. Летопись должна быть, хоть и в усеченном виде", – отметил начальником научного отдела.

Обратите внимание! Полномасштабная война повлияла на 20% украинских заповедных территорий Украины. Проект Wownature стал голосом спасения дикой природы. Его создали при поддержке Министерства защиты окружающей среды на природных ресурсах.



Парк граничит с российской границей / Скриншот "Википедии"

Внимание С конца сентября ВСУ взяли под контроль 2 400 километров квадратных Слобожанщины, – Генштаб

Как сотрудники парка переживали оккупацию

Сейчас на территории парка научных сотрудников нет: кое-где продолжаются боевые действия, земли заминированы. В ходе оккупации некоторые работники оставались на месте; научный отдел, возглавляемый Владимиром, вместе с руководством, финансово-хозяйственным отделом, инспекторами эвакуировались в середине сентября, когда начались обстрелы.

Уехать ученым помогли волонтеры. В настоящее время один сотрудник парка находится в поселке Двуречная, еще несколько человек могут находиться на оккупированной территории на левом берегу реки Оскол.

Во время оккупации работники постановили себе пореже появляться в офисе, чтобы избегать россиян. Рабочие вопросы решали по телефону, пока была связь, потом – ездили друг к другу на велосипедах.

Первые месяцы оккупантам до парка дела не было. Когда же они сформировали коллаборантскую власть, руки дошли и до него: потребовали учредительные документы. В тот момент часть сотрудников эвакуировалась, поэтому в парке сказали, что документы люди забрали с собой. Владимир вспоминает:

"Тогда они (россияне – 24 канал) были очень заняты образованием, силовыми структурами, то сказали, что пока не ко времени, подождет парк. Слава богу, до этого не дошло", – добавил собеседник.

Читайте также Доказательства жутких преступлений: какие ужасные находки обнаружили в застенке в Песках-Радьковских

Территория деоккупирована, однако опасна

Потери парка сейчас не считают: рано и опасно. В первый месяц после оккупации россияне забрали служебный автомобильный парк, охотились на дичь, в сентябре разрушили здание администрации.

На территории парка, в частности, в долине реки Оскол и на меловых склонах, ученые не зафиксировали повреждений. Однако им не удалось обойти всю территорию парка:

во-первых, россияне запретили посещать леса;

во-вторых, территория выше Каменки была крайне опасна из-за скопления оккупантов – ведь до российской границы оттуда всего 10 километров.

До начала боевых действий научный отдел работал на свой страх и риск. Ходили, где безопасно, и тропами, которые натоптали бесстрашные рыбаки,

– заметил ученый.

Сильно пострадали от авианалетов и артударов близкие к парку населенные пункты – Каменка, Двуречная. Какая там сейчас ситуация, известно из единичных известий: связь пока нестабильна.

Люди массово эвакуировались из-за постоянных обстрелов; вне населенных пунктов опасность еще больше, а значит, положение дел в парке представить сложно. Более того: об обследовании территории в ближайшее время тоже пока речь не идет.

К счастью, Владимиру и большинству коллег удалось выехать на подконтрольную Украине территорию. Надеемся, что вред, причиненный парку, можно будет быстро исправить. Верим в ВСУ и ждем добрых известий с фронта!

Стоит посмотреть – ВСУ вытесняют оккупантов на Востоке: видео

Автор: Анастасия Серикова