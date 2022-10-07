Росіяни знову обстріляли Нікопольський район
Також є один поранений. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Різниченко.
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Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили "Градами" та важкою артилерією,
– йдеться у повідомленні.
Він додав, що у Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, а 42-річного – поранили. Постраждалий наразі перебуває у лікарні.
Нічна атака на Нікопольщину
У ніч проти 7 жовтня окупанти атакували Нікопольщину. Загарбники 6 разів ударили по Нікопольському району з РСЗВ та важкої артилерії.
У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.
Попередні обстріли Дніпропетровщини
- 21 вересня окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах зі ствольної артилерії. Внаслідок цього є постраждалий, цивільна інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень.
- Ворог 28 вересня тричі завдав удару по Нікополю. Внаслідок цього знищені житлові будинки та газогони, а місцеві жителі залишилися без світла.
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