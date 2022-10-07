Росіяни знову обстріляли Нікопольський район

Також є один поранений. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Різниченко.

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Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили "Градами" та важкою артилерією,

– йдеться у повідомленні.

Він додав, що у Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, а 42-річного – поранили. Постраждалий наразі перебуває у лікарні.

Нічна атака на Нікопольщину

У ніч проти 7 жовтня окупанти атакували Нікопольщину. Загарбники 6 разів ударили по Нікопольському району з РСЗВ та важкої артилерії.

У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

Попередні обстріли Дніпропетровщини

21 вересня окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах зі ствольної артилерії. Внаслідок цього є постраждалий, цивільна інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень.

Ворог 28 вересня тричі завдав удару по Нікополю. Внаслідок цього знищені житлові будинки та газогони, а місцеві жителі залишилися без світла.

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