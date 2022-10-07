Росіяни знову обстріляли Нікопольський район

Також є один поранений. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Різниченко.

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Надвечір росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Ударили "Градами" та важкою артилерією,
– йдеться у повідомленні.

Він додав, що у Червоногригорівській громаді вбили 37-річного чоловіка, а 42-річного – поранили. Постраждалий наразі перебуває у лікарні.

Нічна атака на Нікопольщину

У ніч проти 7 жовтня окупанти атакували Нікопольщину. Загарбники 6 разів ударили по Нікопольському району з РСЗВ та важкої артилерії.

У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

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