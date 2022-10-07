Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів.
До теми Ворог обстріляв житлові квартали Нікополя: під удар потрапили 20 багатоповерхівок, ЛЕП, садок
Дніпропетровщина під атакою росіян
Загарбники шість разів ударили по Нікопольському району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали.
У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.
Нікопольщина під атакою росіян / фото Валентина Резніченка
Росіяни обстріляли Нікопольський район / фото Валентина Резніченка
У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюють.
В інших районах кричала сирена, та минулося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно,
– зазначив Резніченко.
Руйнування після обстрілів / фото Валентина Резніченка
У Нікопольському районі пошкоджені будинки / фото Валентина Резніченка
Росіяни часто обстрілюють Дніпропетровщину
- 21 вересня окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах зі ствольної артилерії. Внаслідок цього є постраждалий, цивільна інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень.
- Ворог 28 вересня тричі завдав удару по Нікополю. Внаслідок цього знищені житлові будинки та газогони, а місцеві жителі залишилися без світла.
- Крім того, російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу. А в Дніпрі спрацювала ППО.
Варте уваги – Нікополь обстріляли з території ЗАЕС: дивіться відео