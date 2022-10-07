Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його словами, Нікопольщина усю ніч здригалася від вибухів.

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Дніпропетровщина під атакою росіян

Загарбники шість разів ударили по Нікопольському району з РСЗВ та важкої артилерії. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікополь прилетіли майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, більш ніж 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.



Нікопольщина під атакою росіян / фото Валентина Резніченка



Росіяни обстріляли Нікопольський район / фото Валентина Резніченка

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюють.

В інших районах кричала сирена, та минулося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно,

– зазначив Резніченко.



Руйнування після обстрілів / фото Валентина Резніченка



У Нікопольському районі пошкоджені будинки / фото Валентина Резніченка

Росіяни часто обстрілюють Дніпропетровщину

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