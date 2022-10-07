Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, Никопольщина всю ночь содрогалась от взрывов.
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Днепропетровщина под атакой россиян
Захватчики шесть раз ударили по Никопольскому району из РСЗО и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали.
В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.
Никопольщина под атакой россиян / фото Валентина Резниченко
Россияне обстреляли Никопольский район / фото Валентина Резниченко
В Марганецкой общине продолжается обследование пораженных территорий. Масштабы разрушений уточняют.
В других районах кричала сирена, но обошлось без вражеских ударов и на эту минуту спокойно,
– отметил Резниченко.
Разрушение после обстрелов / фото Валентина Резниченко
В Никопольском районе повреждены дома / фото Валентина Резниченко
Россияне часто обстреливают Днепропетровщину
- 21 сентября оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам из ствольной артиллерии. В результате этого есть пострадавший, гражданская инфраструктура получила существенные повреждения.
- Враг 28 сентября трижды нанес удар по Никополю. В результате уничтожены жилые дома и газопроводы, а местные жители остались без света.
- Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. А в Днепре сработало ПВО.
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