Россияне снова обстреляли Никопольский район

Также есть один раненый. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Ризниченко.

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К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район. Ударили "Градами" и тяжелой артиллерией,

– говорится в сообщении.

Он добавил, что в Красногригорьевской общине убит 37-летний мужчина, а 42-летний – ранен. Пострадавший сейчас находится в больнице.

Ночная атака на Никопольщину

В ночь на 7 октября оккупанты атаковали Никопольщину. Захватчики 6 раз ударили по Никопольскому району из РСЗО и тяжелой артиллерии.

В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более 10 частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети.

Предварительные обстрелы Днепропетровщины

21 сентября оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам из ствольной артиллерии. В результате этого пострадавший, гражданская инфраструктура получила существенные повреждения.

Враг 28 сентября трижды нанес удар по Никополю. В результате уничтожены жилые дома и газопроводы, а местные жители остались без света.

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