Що відбувається сьогодні, 7 жовтня, на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Ракетний обстріл Запоріжжя, ранкова атака Хмельниччини: головне за 225 день війни

06:00 На Півдні України наша авіація завдала 7 ударів по ворогу, а ракетні війська – 347. Втрати ворога становлять:

105 військових;

8 танків;

18 гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б";

самохідна гармата "Піон";

гармата-гаубиця 152-го калібру;

4 міномети;

15 одиниць автобронетехніки;

3 склади з боєприпасами в Баштанському і Бериславському районах;

6 одиниць техніки.

05:40 У Чорному морі перебувають 12 кораблів ворожого флоту. Готовими до застосування ракетних ударів по Україні є 3 надводних і 2 підводних носії "Калібрів". Зокрема, Україні загрожують 32 ракети.

В ОК "Південь" попередили, що сьогодні ворог може влаштувати масові атаки по нашій країні з нагоди 70-річчя російського президента Владіміра Путіна.

02:54 Європарламент схвалив резолюцію з закликом до всіх країн збільшити військову допомогу Україні. Також планують розпочати роботу над новим санкційним пакетом, щоб відключити від міжнародної платіжної системи SWIFT "Газпромбанк", "Альфабанк", "Россбанк", "Тінкькоффбанк" та інші російські фінустанови.

00:29 В Естонії заявили, що "зникнення" українських біженців на кордоні в Росії не може бути випадковістю. Ймовірно, держава-агресорка готує якісь провокації. Естонія засудила державу-агресорку через те, що вона не пропускає біженців через кордон, а використовує їх у гібридних цілях.

00:15 Міністр оборони Олексій Резніков оцінив загрозу ядерного удару по Україні. Він зазначив, що ядерний потенціал Росії завершився ще у 1977 році. Випробовували її востаннє у 1990-х роках.