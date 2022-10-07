Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що за минулу добу в Сумській області зафіксовано 19 обстрілів. Повідомляється, на території Сумщини всього зафіксовано 170 прильотів.

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Унаслідок обстрілів є жертва

Кирило Тимошенко зазначив, що ворог застосував некеровані ракети з гелікоптера. Унаслідок обстрілів, за словами заступника глави ОП, пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінії електропередач.

Також унаслідок обстрілів ворога є поранені. Тимошенко зазначив, що обстріли продовжилися 7 жовтня, внаслідок чого відомо про одного загиблого.

Ворог вів вогонь з "Градів"

У Держприкордонслужбі повідомили, що 6 жовтня під ворожим вогнем опинилися території Есманьської, Середино-Будської, Новослобідської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, Білопільської та Великописарівської громад Сумщини.

У Чернігівській області ворог обстріляв Новгород-Сіверськ, Семенівську та Городнянську громади.

Повідомляється, що загарбники обстрілювали прикордоння Сумщини "Градами", ствольною артилерією та мінометами.

З російського села Дар'їно окупанти накрили територію Юнаківської громади вогнем зі ствольної артилерії калібру 152-мм. Унаслідок обстрілу дістав осколкове поранення житель одного з сіл громади.

На територію Семенівської громади російські безпілотники скинули 3 вибухові та один саморобний підпалюючий пристрій.

Ворог сьогодні знову атакував Запоріжжя

Окупанти зранку 7 жовтня під час повітряної тривоги завдали ракетного удару по житловому сектору Запоріжжя. Одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки.

Унаслідок обстрілу відомо про одного постраждалого, в якого осколкові поранення.

Зазначимо, що 6 жовтня окупанти теж завдали ракетного удару по Запоріжжю 7 ракетами. Жертвами обстрілу стали 12 людей.

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