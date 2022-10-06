Зараз буде рух російських військ, зокрема, мобілізованих загарбників. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

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За словами Жданова, мобілізованих окупантів можуть перекидати на європейську частину. Але це перспектива не завтрашнього дня, а декількох місяців.

Вони (росіяни – 24 канал) старатимуться накопичувати свій склад, техніку та готувати повторний наступ на Україну. Можливо, до зими ми будемо знати, де і які зосереджені групування військ, яка їхня кількість та яке в них технічне оснащення,

– наголосив експерт.

Чи може Росія повторно наступити на Сумську область: дивіться відео

Чи є загроза повторного наступу на Київ

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що російський диктатор Владімір Путін ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити всю Україну. Через це в майбутньому існує ризик, що Росія знову посуне на Київ.

Але на сьогодні немає загрози, що загарбники знову наступатимуть на Київ. За словами Наєва, нині не спостерігається накопичення ворогом сил для повторного вторгнення.

Варте уваги – Жданов пояснив, чи буде повторний наступ на Київ: дивіться відео