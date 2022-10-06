Сейчас будет движение российских войск, в частности мобилизованных захватчиков. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.

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Может ли Россия повторно наступить на Сумскую область

По словам Жданова, мобилизованных оккупантов могут перекидывать на европейскую часть. Но это перспектива не завтрашнего дня, а нескольких месяцев.

Они (россияне – 24 канал) будут стараться накапливать свой состав, технику и готовить повторное наступление на Украину. Возможно, к зиме мы будем знать, где и какие сосредоточены группировка войск, какое их количество и какое у них техническое оснащение,

– подчеркнул эксперт.

Может ли Россия повторно наступить на Сумскую область: смотрите видео

Есть ли угроза повторного наступления на Киев

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что российский диктатор Владимир Путин никогда не откажется от своих намерений захватить всю Украину. Поэтому в будущем существует риск, что Россия снова подвинется на Киев.

Но на сегодняшний день нет угрозы, что захватчики снова будут наступать на Киев. По словам Наева, сейчас не наблюдается накопление врагом сил для повторного вторжения.

Достойно внимания – Жданов объяснил, будет ли повторное наступление на Киев: смотрите видео